Gabriel Soto rompe el silencio tras las declaraciones de Irina Baeva sobre su boda

Desde que Irina Baeva abrió su corazón para contar en exclusiva a HOLA! Américas los detalles de su vida personal en los últimos meses, su ex pareja, Gabriel Soto, se había mantenido en silencio en torno a la controversia. El actor ha hecho sus primeras declaraciones, luego de que sus versiones sobre una boda fueran contrarias.

© Gabriel Soto Gabriel Soto

Sin dar detalles sobre cómo ha llevado las cosas desde que la originaria de Rusia compartiera su sorpresa ante la separación, Soto respondió a varios medios de comunicación. "Todo bien", expresó entre risas nerviosas y bastante calmado.

Al cuestionarlo sobre su estado de ánimo ante la polémica que se ha desatado por su vida personal, el mexicano sólo expresó a las cámaras de Al Rojo Vivo: "Todo bien. Es un proceso que estamos pasando".

Gabriel reconoció el apoyo que ha tenido en estos últimos meses: "Estoy rodeado del amor de mi familia, de mis hijas, de mi papá, mis primos y mi gente más cercana".

Serio y sin querer hacer comentarios sobre las declaraciones de su ex, Gabriel aseguró que la situación no le ha afectado emocionalmente. Tranquilo, continuó con su camino sin hacer revelaciones extra.

Irina Baeva, su propio duelo

Dispuesta a sanar su corazón, Irina Baeva contó a varios medios de comunicación que se encuentra bien, y pidió respeto para llevar su propio duelo. "Como cualquier mujer que está saliendo de una relación de mucho amor, pido tratar de tener paz y de ver por mí en esta ocasión. Y pedir que me dejen transitar por este proceso con el mayor respeto posible", expresó.

Cabe recordar que en su entrevista con HOLA! Américas, la actriz rusa reveló que ella no dio su consentimiento para que se emitiera un comunicado firmado con su nombre sobre su separación. "Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí. Me tomó por sorpresa, igual que a ti, igual que a todos. Sí, se me notificó que iba a salir el comunicado a cierta hora, lo cual no pasó primero. Después sí sucedió. Y sí, me tomó por sorpresa, porque días previos a esto estábamos juntos. Estábamos juntos en el hospital, estábamos juntos haciendo súper, estábamos juntos haciendo planes, proyectos. Y de pronto sucedió de esta forma", expresó.