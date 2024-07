Geraldine Bazán reacciona a la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva: 'No lo sospechaba, lo sabía'

La historia de amor entre Gabriel Soto e Irina Baevallegó a su fin. Luego de cinco años de relación, el actor dio a conocer la noticia a través de un comunicado, en el que se expresa la decisión tomada de común acuerdo. Al respecto, Geraldine Bazán, exesposa de Soto, reaccionó por primera vez a esta situación, luego de ser cuestionada frente a las cámaras durante su reciente visita a Televisa, empresa a la que ha vuelto para trabajar en un nuevo proyecto. Discreta como suele ser, la intérprete de telenovelas fijó su postura, siempre cuidadosa ante la insistencia del reportero que conversaba con ella.

Así respondió Geraldine

Amable como suele ser, Geraldine concedió una entrevista a las cámaras del programa televisivo Hoy, espacio en el que, al ser cuestionada sobre la reciente ruptura sentimental de Gabriel con Irina, dijo: “La verdad es que no tengo absolutamente nada que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco muchísimo el interés…”, expresó la intérprete. Aunque se mostró evasiva, al ser cuestionada sobre cómo se encuentran sus hijas en este momento, agregó: “No, nada, era lo que ya sabíamos”, aseguró en la breve conversación, sin ahondar en más detalles en torno a ese mediático rompimiento del que se comenzó a hablar semanas atrás.

Antes de despedirse, el reportero que entrevistaba a Geraldine le preguntó si ella sospechaba de esta situación, y aunque trató de ser muy discreta, la actriz respondió amable y de manera directa: “Pues no lo sospechaba, lo sabía”. Luego de esa declaración, Bazán subió a un elevador acompañada por una persona, no sin antes agradecer al público que sigue de cerca su carrera, sobre todo ahora que está por iniciar un nuevo proyecto de telenovela en la televisora. “Gracias, no se pierdan La Señora García muy pronto y estoy muy contenta de volver a lo mío, la verdad…”, aseguró.

Cómo se encuentra Geraldine

A pesar de que la ruptura con Gabriel Soto fue para Geraldine Bazán uno de los acontecimientos más difíciles de su vida sentimental, la actriz ha sabido salir avante con el apoyo de sus seres queridos y siempre motivada por sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda. Estos días, a través de sus redes sociales, se ha dejado ver feliz de disfrutar con las niñas en casa, pues ya están de vacaciones. En la charla, la protagonista de series y telenovelas reiteró cómo se encuentra en estos instantes, mientras el trabajo ha sido para ella otra de sus grandes motivaciones. “(Estoy) muy enfocada en mis hijas, en mi carrera, motivada y contenta, la verdad…”, agregó.

Geraldine tampoco quiso responder si en este periodo de su vida algún galán hacer latir su corazón, pues ese tema de su entorno privado siempre ha sido muy cuidado por ella. “¿Cuándo les he contado de eso?”, dijo en tono simpático, evadiendo la pregunta que muchas veces le suelen hacer cada que se toma el tiempo para conversar con los reporteros. A pesar de lo sucedido, Geraldine sigue manteniendo un lazo de cordialidad con Soto, pues ambos están comprometidos por brindar y dar amor a sus hijas. De hecho la expareja se reencontró recientemente, felices de celebrar la primera comunión de su hija Miranda, fotos que Bazán presumió en sus redes.