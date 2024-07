Gabriel Soto e Irina Baeva, así fue su historia de amor

Febrero de 2019 marcó un antes y un después en las vidas de Gabriel Soto e Irina Baeva. Tras una marejada de rumores y señalamientos, -a raíz de la polémica y mediática ruptura de Soto con Geraldine Bazán-, los actores confirmaron lo que muchos habían pronosticado; estaban enamorados y dispuestos, ante todo, a defender lo suyo más allá de cualquier barrera infranqueable. La entonces pareja hizo honor a este sentimiento de una manera muy especial. En pleno San Valentín, Gabriel e Irina posaron por primera vez como novios, y para ello confiaron en la revista ¡HOLA!, páginas en las que dejaron testimonio de su naciente historia de amor, sus sueños y anhelos, bajo la firme idea de defender su verdad. A un tiempo de ese suceso, y tras el anuncio de su ruptura, recordamos la historia de amor de la ex pareja.

© @irinabaeva Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron su romance en 2019.

El año en que Gabriel e Irina se conocieron

Tiempo atrás, gracias a su pasión por los escenarios, Irina y Gabriel lograron coincidir. En 2016 ambos participaron la telenovela titulada Vino El Amor y, posteriormente, en 2018, formaron parte del elenco de la obra de teatro Por Qué Los Hombres Aman a Las C***. “Como cualquier compañero de trabajo nos contábamos cosas, compartíamos el set, estuvimos ahí 24/7, llevas once meses grabando la novela. Empezamos a trabajar en la obra de teatro en donde es más convivencia… era un mes de gira y nos la pasamos increíble, nunca pasó nada de nada…”, confesó Irina a Yordi Rosado en febrero de 2021 al evocar los inicios de su convivencia con Gabriel.

Flechados por Cupido

Con el paso de los días la cercanía entre ambos comenzó a ser mayor. En ese instante, la historia dio un giro repentino. “En algún momento comienza como a darse esa empatía… y en el momento Gabriel, él es la persona que da el primer paso, me dice: ‘Hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que lo sepas… yo me estoy separando, pero te lo quiero decir con toda la honestidad y toda la transparencia”, recordó la actriz. Fue en ese entonces cuando las especulaciones tomaron fuerza, muchos fueron testigos de la enorme química entre ambos y de un instante a otro el sentimiento amoroso los atrapó.

© GettyImages Gabriel e Irina defendieron su verdad ante la polémica que desató su romance.

Defendieron su verdad

A partir de ese entonces, Gabriel e Irina lucharon contra una constante persecución mediática. La ruptura entre Soto y Bazán seguía avivando todo tipo de conversaciones en las que Irina era tachada como la tercera en discordia. Unidos, los novios hicieron frente a todo tipo de posicionamientos, dando pasos firmes para demostrar al mundo que su amor era más grande que las circunstancias. “En toda historia hay versiones, pero solo los involucrados conocemos la verdad”, dijo contundente la pareja a ¡HOLA! en la celebración de San Valentín en 2019.

El anuncio de su compromiso

Dos años después de destapar su relación, Gabriel e Irina llevaron lo suyo al punto máximo. Sinceros ante lo que deseaban, tomaron la decisión de comprometerse, un instante soñado por la pareja, que compartió en exclusiva a ¡HOLA! los detalles de ese momento que tuvo como escenario principal la playa, uno de los destinos predilectos de ambos. Por ese entonces, Irina y Gabriel estaban decididos a formalizar tras haber librado un fuerte periodo de críticas y señalamientos. “Me vería divina de blanco”, dijo Irina en alguna ocasión durante sus charlas con la prensa.

© ¡HOLA! Gabriel e Irina anunciaron su compromiso en 2021.

La boda que nunca fue

Desde que Gabriel le dio el anillo a Irina la atención creció sobre los enamorados. Tanto la prensa como sus seguidores estuvieron pendientes, pues todo indicaba que la realización de su boda estaba más cerca de lo imaginado. Sin embargo, los actores pospusieron por varios años este plan, asegurando en más de una ocasión que debido a sus complicadas agendas de trabajo era prácticamente imposible que la boda se realizara como ellos lo deseaban. En otra ocasión, Irina, quien es originaria de Rusia, aseguró que debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania su enlace matrimonial tendría que esperar, pues su mayor deseo era que su familia al completo viajara a México para ser parte de ese momento tan esperado por la pareja.

© @irinabaeva Gabriel e Irina estuvieron comprometidos y su boda nunca pudo concretarse.

El ocaso de su romance

A pesar de que en varios momentos Irina y Gabriel enfrentaron rumores sobre una posible ruptura, la pareja siempre habló frente a los medios para desmentir lo que se decía. Sin embargo, estos últimos meses, mientras Gabriel se enfoca en la realización de la puesta en escena El Precio de la Fama e Irina en su faceta como protagonista de Aventurera, la situación entre la pareja dio un giro repentino. Ambos tomaron la decisión de separarse, un acuerdo al que llegaron de manera mutua respondiendo así a sus seguidores todas las incógnitas. El anuncio lo hicieron a través de un comunicado en el cual destacaron: "Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno", se puede leer en la publicación dada a conocer por Soto la noche del 17 de julio.