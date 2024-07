FOTOS: Así fue la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto [EXCLUSIVA]

La entrevista exclusiva de Irina Baeva con HOLA! ha causado gran revuelo; pues en esta nos detalló su versión de los hechos tras su sonado rompimiento. Uno de los puntos más álgidos de esta conversación fue cuando compartió que, hasta días antes del comunicado en el que Gabriel Soto dio a conocer su ruptura, ellos estaban bien; no solo hacían vida de pareja, sino que estaban casados. La protagonista de Aventurera nos reveló que su quiebre con el actor se le hizo de lo más extraño porque meses atrás se habían dado el 'sí, acepto' en una íntima ceremonia en la que contaron con la presencia de sus amigos y familiares.

"Nos casamos el 27 de marzo e hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual", dijo Baeva al entrar en detalles sobre el momento en el que al fin habían unido sus vidas, tras haberse comprometido en 2020. "La hicimos (la boda) en Semana Santa, la hicimos en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí. La hicimos en un círculo muy íntimo", agregó.

Teniendo este dato como contexto sobre el momento tan feliz por el que estaban atravesando como recién casados, el anuncio del fin de su relación fue chocante con su realidad, pues ella estaba en el entendido de que, si bien tenían desafíos como cualquier otra pareja todo tenía una solución. Sin embargo, parece que el protagonista de telenovelas como Vencer la culpa no lo veía así.

La boda contó con varios testigos, amigos y familiares más queridos de la pareja, incluidas las hijas de él, Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto de su relación con Geraldine Bazán. "Las niñas, la familia de Gabriel, la más cercana, su primo con su familia y tres amigos de mis más cercanos amigos estuvieron ahí también conmigo", detalló Irina. Incluso, los padres de ella y su hermana también estuvieron al tanto. "Se compartió con nuestras familias, con mis papás, con mi hermana, con ellos, con la familia de Gabriel, con toda la familia de Gabriel. Compartimos las imágenes, compartimos la noticia. Fue algo muy pequeño, fue algo muy simbólico, fue para nosotros, más que nada porque tomamos la decisión".

Tras cuatro años de compromiso, para ambos era momento de dar el siguiente paso: intercambiaron anillos y sus votos. "Decidimos que después de tanto, y después de tanto ir y venir y ver de qué forma podríamos hacer nuestra boda, decidimos que las únicas personas a quienes realmente nos importaba esto y hacerlo así, éramos nosotros mismos. Y por eso lo quisimos hacer de esta forma. Lo hicimos todo a mano, básicamente, flores, el lugar. Intercambiamos palabras de amor como los votos, intercambiamos los anillos".

A la ceremonia espiritual le sucedería una boda por lo civil, donde se haría una unión ante las leyes mexicanas. De hecho, ya se tenía todo planificado, aunque faltaban ciertos detalles debido a la nacionalidad de ella, por lo que era cuestión de tiempo arreglar esos documentos y llevar a cabo el enlace. "Se había hablado con una jueza, se hizo todo el procedimiento, porque realmente un poco burocrático es el proceso para los extranjeros, que se tiene que hacer el apostillado de un acta de nacimiento, se tiene que traducir con el perito, se tiene que sellar. Toda la documentación, todo este proceso se había iniciado".

Sin embargo, los tiempos y los procedimientos complicaron un poco el cometido de los actores. "Habíamos pospuesto la fecha de firmarlo porque necesitas avisar con tiempo de anticipación y la verdad es que nuestro trabajo luego es un poco complicado porque yo estaba grabando. Entonces, escoger un día donde hay constantes cambios fue un poco complicado y por eso no llegamos a ese paso", añadió Irina.

'Yo me veía como mamá'

La actriz de telenovelas como Vino el amor nos compartió que también había planes de tener una familia. Si bien él ya es padre de dos niñas, habían conversado sobre la idea de tener un hijo en común, algo que Irina anhelaba, pues ella se considera una mujer que ama los entornos familiares como el suyo. "Siempre lo habíamos hablado y creo que eso sí, definitivamente, no solamente lo he comentado yo en varias ocasiones, sino también lo ha comentado él mismo. Fue una de las cosas que hablamos desde el inicio la relación, porque la gente que me conoce sabe que yo soy la persona más familiar".

"Claro que yo me veía como mamá, por supuesto, y es mi sueño ser mamá en algún momento cuando Dios me dé esa bendición, espero que me la dé. Y sí, lo habíamos comentado, a pesar de que Gabriel ya tiene dos hijas que definitivamente son parte de la familia, bueno, están con nosotros siempre. Entonces, sí habíamos hablado de tener nosotros también un hijo en un futuro", indicó.