Irina Baeva confirma que seguirá en Aventurera: 'Aquí vamos a estar'

De muy buenos ánimos, Irina Baeva asume esta etapa de su vida en la que tomó la decisión de convertirse en la nueva protagonista de Aventurera. Luego del estreno de la puesta en escena, y tras enfrentar una ola de críticas a raíz de las cuales su participación en la obra estuvo en incertidumbre, la actriz rusa lo confirma; seguirá llevando el papel de Elena Tejero y dará todo de sí misma para complacer al público. Acompañada del productor Juan Osorio, la intérprete dio la noticia a los medios de comunicación, espacio en el que habló de cómo toma las críticas y los señalamientos de quienes se refieren a su desempeño.

© Getty Images Irina Baeva aseguró que su mayor reto es ella misma.

Irina, lista para conquistar con su baile

Con la disposición de hablar sobre el tema, Irina concedió una charla a la prensa en la que se expresó sobre este nuevo momento en Aventurera. La actriz rusa compartió de qué manera concibe su proceso personal, dispuesta a mejorar en todo lo que sea necesario para evolucionar como intérprete. “Creo que el rival más grande, más allá de las críticas, más allá de toda la gente que pueda salir a opinar, soy yo misma en el espejo, y todos los días trato de hacer algo y de mejorar y de ser una mejor persona, una mejor actriz, una mejor bailarina, una mejor cantante, una mejor Elena Tejero…”, expresó la también prometida de Gabriel Soto, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

Irina también se refirió a las críticas y comparaciones que ha recibido a lo largo de estas semanas desde su debut en la obra, reiterando su compromiso de seguir interpretando el papel según lo planeado desde el inicio. “Yo la verdad es que nunca voy a estar a favor de la gente que critique o que opine con tal de decir algo. Hay una gran frase: ‘Si no tienes nada bueno que decir, mejor callarse’, y aquí como dicen los mexicanos, yo como buena rusa mexicana, no me rajo y aquí vamos a estar…”, aseguró ante los reporteros que no perdieron detalle de sus declaraciones.

© Getty Images Irina Baeva se refirió a las críticas y aseguró que permanecerá en la obra.

¿Qué ha dicho de Gabriel Soto?

En la charla con los medios, Irina no pudo escapar de los cuestionamientos sobre Gabriel Soto, quien en días pasados tuvo una crisis de salud de la que por fortuna salió adelante. A pregunta expresa de cómo se encuentra su novio, la actriz respondió: “De verdad se me hace muy injusto para mis compañeros estar hablando de temas personales. Les agradezco mucho…”, aseguró. En ese sentido, ante la insistencia de los comunicadores por saber cómo va todo para el actor, respondió: “Está muy bien, muchas gracias, chicos”, dijo, para luego despedirse de sus entrevistadores.

© Getty Images Irina invitó al público a que vayan a ver la obra.

Minutos más tarde, tras la confirmación del anuncio de su permanencia en Aventurera, Irina hizo un llamado a sus seguidores a través de las cámaras de Televisa Espectáculos, invitándolos a asistir a la obra, feliz de esta nueva etapa que asume con total entusiasmo. “Los quiero invitar a que no se pierdan esta Aventurera renovada, que de verdad venimos con todo. Los esperamos los jueves, los viernes y los sábados aquí en el Salón los Ángeles para que vivan con nosotros esta gran fiesta, este gran show y la disfruten al máximo, les mando muchos besos”, dijo en el video, en el que también mostró parte del vestuario que usa durante cada show.