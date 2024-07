Irina Baeva habla para HOLA! en su primera y única entrevista

Como en toda relación hay cosas que fallan. Entonces, ¿qué falló entre ustedes?

Como bien dicen, una relación es de dos. Entonces, cuando una lanchita solo la rema uno, pues solo estás dando vueltas en el mismo lugar. Desde mi punto de vista, lo aposté todo por esta relación tan es así que no me importó todo lo que eso conllevó y para mí fue brutal, brutal. Todo lo que sucedió no me importó. Y desde el día uno y hasta el día de hoy, ¿te puedo decir que valió la pena? Sí. ¿Lo valió cada día? Sí. Traté de resolver todo lo que se presentaba, cualquier tema, cualquier cosa, por amor. Me enamoré, amé, amo. Y lo hice todo, lo humanamente posible, para que las cosas funcionaran. Y me voy en este momento, con la conciencia tranquila de que realmente no hubo nada más que hacer. Se terminó el ciclo, pero no puedes, en una relación de dos, ser tú el único que está todo el tiempo jalando hacia adelante.

Creo que yo no podría ser clara en los motivos, porque tampoco los tengo claros. La decisión no la tomé yo, por lo mismo los motivos para mí creo que también siguen siendo un poco un enigma. Puedo suponer y lo estoy haciendo, pero no tengo claridad. Esto fue lo que nos llevó la separación, porque como ya te lo había comentado, como cualquier pareja, claro que hemos tenido temas y hemos tenido cosas que pueden ser, pero todo, desde mi punto de vista, eran cosas que se podían solucionar y se podían resolver.