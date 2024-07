Irina Baeva rompe el silencio sobre su separación de Gabriel Soto

Luego de que Gabriel Soto compartiera en sus redes sociales un comunicado en el que daba a conocer su rompimiento con Irina Baeva, ha sido la actriz quien por primera vez se ha referido a este tema en una charla con HOLA! AMÉRICAS. En una primera parte de la extensa entrevista que tuvimos en exclusiva con la intérprete, y la cual será publicada en su totalidad este martes, Irina ha sido muy puntual a la hora de dejar en claro cómo ha hecho frente al revuelo que ha causado la noticia de su rompimiento con el actor, la cual también la tomó por sorpresa, pues según nos reveló, hasta días antes de que Gabriel hiciera pública su separación, seguían juntos.

© IG: @irinabaeva Irina rompio el silencio respecto a su ruptura con Gabriel Soto

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Irina reveló que si bien, fue notificada sobre su rompimiento, no fue consultada respecto a hacer pública esta decisión. "El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre esta ahí", explicó la intérprete de forma puntual. "Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estabamos juntos", agregó.

Por otro lado, la protagonista de la obra Aventurera también se refirió a los rumores que han rodeado su vida personal en las últimas semanas, dejando en claro que nada de lo que se dice es verdad. "Jamás, en ninguna de mis relaciones yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal, y no hay para mi otra persona cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia", sentenció.

Irina Baeva habla en exclusiva con HOLA! Américas View post on Instagram

El comunicado con el Gabriel confirmó su separación de Irina

Fue el pasado 17 de julio cuando a través de sus redes sociales Gabriel Soto compartió un comunicado en el que confirmaba su ruptura con Irina Baeva, luego de más de cinco años de relación. "A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos", escribió el protagonista de telenovelas.

Gabriel detalló en su mensaje que su separación se había dado de común acuerdo, por lo que pidió respeto a la privacidad de ambos. "Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto", finalizó el intérprete firmando el comunicado con su nombre y el de su ex.