Itatí Cantoral se sincera y revela cómo es en su faceta de suegra

Cuatro años atrás, Roberto Miguel, uno de los mellizos que Itatí Cantoral tuvo con Eduardo Santamarina, tomó la decisión de dar un importante paso en su vida al iniciar un romance con una chica de nombre Zaire. Desde ese entonces, los enamorados no han parado de hacer evidente el gran cariño que los une, felices también por contar con el apoyo incondicional de sus respectivas familias. De hecho, Itatí ha sido una de las más emocionadas por su hijo, pues además ha logrado forjar un lazo afectivo con la pareja del joven, razón por la cual no ha dudado en hablar de cómo es ella en su papel de suegra, una faceta que al parecer disfruta en su totalidad.

© @itaic_oficial Itatí Cantoral ha disfrutado de algunos viajes junto a su nuera.

Itatí alaga a su nuera

Abierta como suele ser al abordar aspectos de su vida personal, Itatí conversó con los medios durante la presentación de la obra de teatro Cabaret, a la cual volvió tras dos décadas de haber concluido tal proyecto. En esa charla, la actriz no solo habló de esa enorme satisfacción profesional, sino también de algunos aspectos de índole personal, como el relacionado con su hijo Roberto Miguel y el noviazgo que este tiene con Zaire, una historia de amor que comenzó a principios de 2020 y de la que han sido testigos los seguidores de la familia y la prensa a través de las redes sociales.

A pregunta expresa de cómo es en su papel de suegra, Itatí respondió sonriente, segura de ser muy tratable y amable en ese sentido. “Amo a mis hijos, a mi nuera, de Colima, la adoro. Fíjate que yo creo que soy buena onda, pero eso pregúntaselo a ella, yo creo que sí…”, expresó entre risas, declaraciones retomadas por Univision. Así mismo, Itatí reiteró el gran cariño que tiene por la joven, a quien ya considera parte de su familia. “Yo la quiero mucho, como si fuera mi hija, ay sí…”, expresó ante los medios reunidos en el lugar, orgullosa de la estabilidad y armonía que prevalece en su entorno personal.

© @rober_hernandez9 Roberto Miguel y su novia Zaire iniciaron su romance en 2020.

Deja el drama para los escenarios

Al ahondar en sus declaraciones, Itatí fue cuestionada sobre si como suegra suele hacer algún tipo de drama, a lo que respondió con la misma simpatía en que fue hecha tal pregunta. “Yo siempre digo que el drama lo dejo para el escenario. En mi casa todo es tranquilidad…”, dijo sonriente. Este sin duda es un gran momento para Itatí, quien continúa realizándose en lo profesional, pero con la dicha de mantener una vida familiar plena. Después de todo, sus hijos son su mayor motivación según ha dejado saber en conversaciones anteriores con los medios de comunicación.

Su gran regreso a ‘Cabaret’

Una de las mayores dichas para Itatí Cantoral es mantenerse muy activa en el terreno profesional. Luego de 20 años de presentarse por última vez con el personaje de Sally Bowles en la puesta en escena Cabaret, la actriz ha retomado esta aventura que la tiene muy emocionada. “Qué padre para mí que la vida me dé la oportunidad de volver a hacer este personaje, el cual me dio tantas cosas. Mi mamá me inculcó el amor por el teatro a través de Cabaret, y es un personaje que me movió muchísimo…”, dijo en una entrevista concedida al programa televisivo Sale El Sol.

© Getty Images Itatí Cantoral ha regresado a la puesta en escena 'Cabaret', tras 20 años de su última interpretación.

En ese sentido, también aprovechará este gran regreso a los escenarios para honrar a su madre, la señora Itatí Zucchi, quien falleció en 2020. “Este amor y este respeto que me inculcó mi madre por los escenarios, por el teatro y por el público, a mi madre la siento aquí, siempre siento que me acompaña, es una huella que se queda para siempre. Esta obra es un homenaje hacia mi madre y evidentemente mi carrera se la debo a ella, al igual que mi vida…”, confesó.