Itatí Cantoral revela que mantuvo un romance con Cristian Castro: ‘Me propuso matrimonio’

Abierta como suele ser, Itatí Cantoral no duda en hablar sobre aspectos de su entorno personal cada que algunos periodistas buscan charlar íntimamente con ella. Pati Chapoy, titular de Ventaneando, lo logró, y en esa conversación la actriz hizo una de las revelaciones más comentadas estos días, pues asegura que, en el pasado, sostuvo un romance con Cristian Castro, quien incluso le pidió matrimonio. Sonriente al compartir la anécdota, la actriz recordó que ese acontecimiento se suscitó poco después de haber terminado su relación amorosa con Eduardo Santamarina, con quien poco después se reconcilió y se casó.

©@itatic_oficial



Itatí habló como nunca de su pasado con Cristian Castro.

Itatí, flechada por Cristian

Amable, Itatí desveló los detalles de ese acercamiento que tuvo Cristian con ella, haciéndole una importante invitación que ella no quiso desaprovechar. A pregunta expresa sobre si habían sido novios y si este le había propuesto matrimonio, la intérprete dijo: “Sí (me propuso matrimonio Cristian Castro), nada más y nada menos, ¡y en su apogeo! Después de sacar su disco de No Podrás, estaba yo justamente estrenando Aventurera y había terminado mi relación con Eduardo Santamarina, que llevábamos dos años de novios y tenía como un mes de haber terminado con él…”, contó a Ventaneando.

Itatí evocó el instante en que Cristian la contactó vía telefónica, y aunque no pudo localizarla, su mamá fue la encargada de tomar el recado y de ponerla al tanto. Cristian estaba a punto de grabar un videoclip y deseaba que ella fuera la protagonista del mismo, por lo que insistió hasta poder comunicarse. “Me habla Cristian y me dice: ‘Oye, te voy a mandar la canción, nos vemos en Miami. Llegué con mi mamá, el corazón me latía de: ’No lo puedo creer, voy a conocer a Cristian Castro‘, súper amable, súper caballeroso. Nos invitaron a cenar, Verónica (Castro) padrísima...”.

©@cristiancastro



Cristian Castro le pidió matrimonio a Itatí.

Del noviazgo a la propuesta de matrimonio

Por ese entonces, Cristian había logrado su cometido. El intérprete tuvo una relación con Itatí, aunque esta no trascendió a más, según recuerda la actriz. “Hicimos el video y empezamos a tener un leve romance, porque, la verdad, pasaron muchas cosas y fue todo muy rápido. De hecho, me fue a ver a Aventurera, fueron todos los medios…”. Sin embargo, Itatí no esperaba que Santamarina la buscara para reconciliara con ella, tanto así que le pidió matrimonio, no sin antes solicitarle que terminara con Cristian, según comenta. “(Me dijo Santamarina): “Vamos a casarnos pasado mañana, vamos a tu casa de Lindavista, tienes que terminar tu relación con Cristian Castro…”, dijo.

Lo que Itatí no imaginaba era que Cristian se había anticipado a hablar con su papá, el fallecido Roberto Cantoral, a quien le manifestó su deseo por casarse con Itatí, situación que coincidió con la iniciativa de Santamarina para acudir a casa de la actriz y pedir su mano. “Cristian fue a ver a mi papá a la Sociedad de Compositores, que fue cuando me propuso matrimonio, él ya había ido a decirle a mi papá que yo le interesaba, que se quería casar conmigo y que quería que le compusiera una canción a su mamá… Cuando yo llego y le digo: ‘Oye, papá es que te vienen a pedir mi mano’, entonces mi papá dijo: ‘¿Quién, Cristian?’. Le digo: ‘¡No, Eduardo Santamarina!’…”.

©@itatic_oficial



Itatí tomó la decisión de casarse con Eduardo Santamarina.

A partir de ese momento, don Roberto dio su aprobación e Itatí se casó días después con el hoy padre de sus hijos. “Esto pasó el viernes, el sábado le habló a su familia que se vinieran de Veracruz, el domingo nos estábamos casados en el penthouse de Lindavista”. Itatí recuerda cómo le dio la noticia a Cristian, que reaccionó sorprendido.