Itatí Cantoral confiesa que le gustaría que Romina Poza fuera novia de su hijo Eduardo

Desde que Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se casaron, hace más de 15 años, comenzó también la relación entre los hijos de los actores quienes han crecido como hermano. Recientemente, Itatí Cantoral habló de la cercanía que sostienen sus mellizos con los hijos mayores de Mayrín y fue cuestionada sobre el piropo que hace unos días lanzó Romina Poza a su hijo Eduardo Zucchi. Emocionada por el cariño que se tienen los jóvenes, la actriz reconoció que le encantaría que entre su hijo y la actriz hubiera más que una amistad.

La cercanía de los jóvenes

Para sorpresa de la prensa que la interceptó a su salida de Televisa, Itatí Cantoral reveló que no le desagrada la idea de que Romina Poza sea su nuera: “¿Quién no le hace piropos a mi hijo Eduardo?, está guapísimo, ojalá, me encantaría que Romina fuera la novia de mi hijo, ¿cómo no?, si está bien guapa, pero se quieren como hermanos, pero ojalá se hagan novios”, comentó divertida.

El comentario de Itatí tuvo origen con el piropo que hace unos días lanzó Romina a Eduardo, quien presumió su cambio de look en redes: “¿Y tus chinos? Te ves re guapo”, fue la reacción que tuvo la hija de Mayrín Villanueva al nuevo corte del joven actor quien estudia en Londres. El guiño de Romina no es más que una muestra de la linda relación de familia que sostienen, ya que actualmente ella tiene novio. Se trata del actor Pablo Astiazarán a quien conoció durante las grabaciones de la serie Isla brava, en España.

La familia, su mejor regalo

Además de hablar de la cercanía de su hijo Roberto con Romina, Itatí contó cómo celebró el Día de las madres, una fecha en la que por fortuna contó con la presencia de sus tres hijos: “Vino mi hijo Roberto, está estudiando en Colorado, está jugando futbol en Mesa, Colorado, vino mi hijo Eduardo de Londres, mi hija María Itatí, con toda la familia, vino la familia de mi hermano Roberto”, comentó la actriz quien también celebró su cumpleaños rodeada de los suyos.

Un cumpleaños inolvidable

Aprovechando que sus dos hijos están en la Ciudad de México, Itatí Cantoral celebró por todo lo alto su cumpleaños número 51, una fecha que pasó en su casa donde ofreció una comina la tarde de este 13 de mayo. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió algunos pormenores de su festejo, como la llegada del mariachi: “Ayer justamente fue mi cumpelaños, lo celebré junto a mi hermano, canciones de Cantoral”, declaró esta mañana a Venga la Alegría. Esta fiesta se convirtió en la antesala del concierto que Itatí Cantoral y su hermano José Cantoral ofrecerán el próximo vierne, 17 de mayo en el Lunario de la Ciudad de México.