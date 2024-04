Mayrín Villanueva, la más emocionada de trabajar con su esposo y con su hijo

Tuvieron que pasar 16 años para que Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina volvieran a compartir créditos en la televisión. Ahora como marido y mujer, los actores estrenan la nueva temporada de ¿Es neta Eva?, proyecto que marca su regreso como pareja a la pantalla chica y en el que la actriz también trabaja junto a su hijoSebastián Poza. Emocionada por la reciente llegada de esta historia a Las Estrellas, Mayrín habló en entrevista con el programa Hoy de lo especial que fue grabar esta serie junto a los dos hombres más importantes de su vida: “Estamos felices, es un programa maravilloso que tiene dos ingredientes que para mí son súper importantes, está Eduardo y está Sebastián”.

De nuevo juntos en televisión

La actriz acudió de la mano de Eduardo Santamarina, al foro de Hoy donde reveló varios detalles de las grabaciones junto a su esposo: “Habíamos hecho teatro y padrísimo, pero ya en televisión yo no me acordaba lo divertido y lo generoso que es Eduardo como compañero, se agradece tener un compañero con el que te sientas con toda la confianza, que puedas hacer lo que sea, se hace un equipo muy bonito”, confesó. Por su parto, Lalo compartió cómo fue su retorno a la comedia: “Yo terminaba el llamado y me daba un bañito de agua caliente y a la cama, agotado, muy cansado, así es la comedia”.

Madre e hijo en acción

La actriz también resaltó que en este proyecto está su hijo Sebastián, con quien ya había trabajado en el pasado: “Él estaba feliz haciendo comedia, porque Sebastián creció en Vecinos, jugaba en un cochecito en la callecita que tenemos en Vecinos, jugaba con el cochecito de Tabito, es algo que Sebastián trae muy adentro, él siempre decía: ‘Yo quiero hacer comedia’ y cuando le hablaron para hacer este personaje, me dio muchísima emoción”. Sobre el personaje de su hijo, reveló: “Se llama Mario Magdaleno, es el de sistemas, es un nerd medito en su computadora, lleva seis años en la empresa, pero nadie lo conoce, nadie sabe que existe, hasta que tenemos un problema”.

Los esposos también hablaron de cómo van a interactuar sus personajes en esta nueva temporada que se estrena este 18 de abril: “Somos exes. Yo llego a trabajar a la oficina donde ella trabaja y cuál es la sorpresa que en una junta de empleados que tenemos con los directores, volteamos y ahí nos encontramos. Fuimos novios de la secundaria y no cerramos círculos, entonces, hay esta cosita, queda el resentimiento cuando no cierras bien”, explicó Santamarina. Por su parte, Mayrín añadió: “Es mi jefe y me va a hacer ver mi suerte”.

Ingresa a la comedia cobijado por su familia

Hace unos días, también en Hoy, Sebastián Poza contó cómo ha sido compartir por primera vez un proyecto los tres: “Con mi mamá ya es la segunda vez que tengo escenas con ella, está muy divertido, con Lalo nunca me había tocado y creo que nunca había estado en un set con él, nunca lo había acompañado a trabajar, ni nada y ahora trabajé con él, entonces está increíble”, comentó el joven actor.