Itatí Cantoral celebra su cumpleaños 51 sobre el escenario y homenajeando a su papá, Roberto Cantoral

Para Itatí Cantoral siempre será emocionante cumplir años. Y es que para la actriz, el inicio de una nueva vuelta al sol significa la perfecta oportunidad para agradecer por todo lo bueno y lo malo que la vida le ha dado, pues gracias a todas las experiencias ha podido convertirse en la mujer que es hoy. Algo de lo que habló durante la conferencia de prensa en la que presentó el show Noche no te vayas, la cual se llevó a cabo justo en el día de su cumpleaños 51, una ocasión que celebró por todo lo alto y cantando sobre el escenario, recordando los temas que inmortalizaron a su papá y reflexionando sobre la importancia de agradecer por todo lo que la vida le ha brindado en todos estos años.

Itatí celebró su cumpeaños 51 sobre los escenarios

Con las emociones a flor de piel, Itatí compartió con la prensa su sentir en esta fecha doblemente especial para ella, pues además de ser su cumpleaños también presentó el show que la llevará a cantar las canciones de su papá. “Agradezco muchísimo a Dios el cumplir años, que estamos vivos, que hay que celebrar la vida”, compartió la intérprete conmovida, en delcaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. “Cuando venía para acá pensaba: ‘Gracias Diosito, no tengo más que darte las gracias, pero tengo tres hijos maravillosos que están sanos, siempre he sido muy bendecida[”, agregó la intérprete.

La intérprete reiteró su agradecimiento hacia Dios, pues reconoció que ha tenido una gran vida. “Solo puedo decirle a Dios que de verdad muchas gracias por la vida tan maravillosa que me ha dado, por supuesto que he tenido muchas dificultades como todos los seres humanos, pero he sido y soy bendecida”, dijo emocionada.

La intérprete se mostró agradecida por la familia que la vida le ha dado

En ese mismo sentido, la intérprete se mostró ilusionada de que justo en el día de su cumpleaños se haya dado la presentación de su nuevo show, el cual es sumamente significativo para ella, pues además en este acto tendrá la oportunidad de compartir el escenario con su hermano, José Cantoral, y rendir un emotivo homenaje al legado de su padre. “No planeamos que esto fuera de mi cumpleaños y la vida me sigue sorprendiendo y fue justamente el 13 de mayo donde estoy disfrutando con ustedes y con mi hermano, y con la familia de mi hermano y de mi familia, pues estos 51 años”, finalizó.

Un cumpleaños inolvidable

Aprovechando que sus dos hijos están en la Ciudad de México, Itatí Cantoral celebró por todo lo alto su cumpleaños número 51, una fecha que pasó en su casa donde ofreció una comina la tarde de este 13 de mayo. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió algunos pormenores de su festejo, como la llegada del mariachi: “Ayer justamente fue mi cumpelaños, lo celebré junto a mi hermano, canciones de Cantoral”, declaró esta mañana a Venga la Alegría. Esta fiesta se convirtió en la antesala del concierto que Itatí Cantoral y su hermano José Cantoral ofrecerán el próximo vierne, 17 de mayo en el Lunario de la Ciudad de México.