Itatí Cantoral habla de lo difícil que ha sido vivir lejos de sus mellizos: ‘Me quiebra mucho el corazón’

En más de una ocasión, Itatí Cantoral ha dejado en claro lo importante que es para ella ser una madre presente y estar al pendiente de las necesidades de ellos, por lo que incluso los ha impulsado para luchar por sus sueños y hacerlos realidad. Sin embargo, eso ha implicado que sus hijos mayores, José Eduardo y Roberto Miguel -a quienes tuvo con Eduardo Santamarina-, hayan dejado el hogar en el que vivían junto a su famosa madre y se hayan instalado en el extranjero, donde actualmente estudian. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que se refirió a lo complicado que ha sido enfrentarse al nido vacío y a vivir lejos de sus retoños.

Itatí ha formado una hermosa familia al lado de sus tres hijos

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, que la intérprete se sinceró respecto a la etapa que como mamá enfrenta ahora que sus mellizos han comenzado a labrar su propio camino, pues ambos han dejado ya el nido y ahora se encuentran estudiando en el extranjero. “Ya no tienes a tres seres en tu casa… ya no está eso de: ‘Me tengo que ir porque tengo que llevar a uno al futbol, a la otra a la natación y el domingo vamos a hacer no sé qué’”, compartió la intérprete con cierta nostalgia.

En ese mismo sentido, Itatí admitió que aunque se siente feliz de verlos realizados, no deja de ser difícil estar lejos de ellos. “Eso me quiebra mucho el corazón… los domingos que no están ellos… Que yo los haya impulsado para que se fueran a estudiar al extranjero… no lo hagan, como México no hay dos”, enfatizó la actriz.

La actriz admitió que ha sido difícil vivir lejos de sus hijos mayores

Aunque Itatí Cantoral sigue siendo muy cercana a su hija menor, María Itatí, quien hace unos meses celebró sus 15 años, es consciente de que es cuestión de tiempo para que la pequeña emprenda su propio vuelo y deje el nido. “Te queda todo el tiempo (libro)... Por eso ya, el galán (que llegue)”, dijo entre risas, mostrándose abierta a retomar su vida sentimental.

La vida de los gemelos en el extranjero

Para Itatí Cantoral pasar tiempo con sus gemelos es una prioridad, sobre todo en vacaciones, cuando ellos tienen la posibilidad de disfrutar con los suyos. Recordemos que mientras José Eduardo Zucchi estudia actuación en Londres, su gemelo, Roberto, vive en Virginia desde hace más de un año, cuando ingresó a la Radford University a la carrera de Ingeniería Física, donde además, juega con los Highlanders, el equipo de futbol de la universidad. Debido a que los gemelos, de 23 años, están trabajando duro para cumplir sus sueños, sus papás atesoran cada oportunidad que tienen para estar con ellos.