Itatí Cantoral recuerda la razón por la que se divorció de Eduardo Santamarina

Convertida en una de las actrices más versátiles de nuestro país, Itatí Cantoral se sinceró durante una conversación con la periodista Pati Chapoy para el programa Ventaneando. Durante esta entrevista, la actriz recordó la razón por la que se divorció de Eduardo Santamarina, después de tres años de matrimonio y dos hijos en común. Sincera, Cantoral confesó que una infidelidad fue el motivo de su ruptura, una de las etapas más retadoras de su vida ya que ocurrió cuando sus mellizos, Roberto y Eduardo eran muy pequeños: “Yo decía: ‘No, ¿cómo voy a ser una madre soltera?, y mis hijos sin su papá’. Fue el primer golpe durísimo de enfrentarme al mundo real”, confesó la actriz.

El motivo de su ruptura

Como nunca, Itatí le contó a Pati Chapoy detalles de ruptura con el papá de sus hijos mayores con quien vivió un breve matrimonio: “Tres años, nada, creo ni cumplimos los tres años”, recordó: “¿Qué pasó ahí?”, le preguntó la periodista, a lo que la actriz respondió: “¡El venado, el venado!”, haciendo referencia a una indiscreción. Curiosa, la titular de Ventaneando le cuestionó: “¿Tú te diste cuenta de que te ponía los cuernos?”, sincera, Itatí confesó: “Sí, sí me di cuenta, pero éramos muy jóvenes”.

Itatí aseguró que la popularidad que manejaban ambos en aquel momento jugó un papel muy importante en su separación: “Estábamos en nuestro, no tuvimos la capacidad, bueno no puedo hablar por él, pero no tuve yo la madurez, de enfrentar con seriedad un matrimonio y una familia. Yo también estaba en los cuernos de la luna, con las emociones súper arriba y tomé la decisión muy rápido”, dijo. A pesar de que fue ella quien tomó la decisión, enfrentar la situación no fue nada fácil: “Para mí fue dolorosísimo, porque mis hijos estaban chiquitos, yo pensé que jamás me iba a divorciar, estaba muy compenetrada con Eduardo, juraba que jamás me iba a divorciar de él. Fue un golpe muy fuerte”.

El amor de su familia, la mejor terapia

La actriz añadió que cuando vino la ruptura ya habían enfrentado problemas previos en la relación: “Sí, sí me dolió mucho, obviamente cuando te ponen el cuerno ya venía un paquete de que ya no llegaba a la casa, ya no hablábamos. Yo decía: ‘¿ya no me quiere?’, hay muchas parejas que lo resuelven en terapia o en vario tiempo, pero todo fue tan rápido y como se hizo público y como éramos famosísimos en aquella época, la pareja ideal”. Reconoció que para superar la separación buscó ayuda profesional: “Todas las terapias las tomé”.

El amor la sorprendió

La actriz reconoció que el amor de los suyos fue su mejor terapia: “El trabajo, mis hijos, mi mamá, mi familia y tiempo. Logramos tener una buena relación después de muchísimos años y de mucho trabajo, pero se logró”. En esta conversación, Itatí también recordó cómo conoció a su segundo esposo, Carlos Alberto Cruz, padre de su hija menor, María Itatí: “No encontraba nada que fuera bueno dentro del mercado, hasta que encontré al padre de mi hija, fue en Telemundo donde él era asistente de dirección y entonces dije: ‘Aquí está, el amor sí existe, otra vez’. Desde que conoció a mis hijos hizo mucho click”.