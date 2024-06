Itatí Cantoral revela cómo se enteró que estaba embarazada de su hija María Itatí: ‘Fue un milagro’

La maternidad es una de las facetas que más apasiona a Itatí Cantoral. En el pasado, durante su relación con Eduardo Santamarina, tuvo a los gemelos Eduardo y Roberto, sin imaginar que tiempo después, al rehacer su vida amorosa con Carlos Alberto Cruz, otra ilusión transformaría su realidad al quedar nuevamente embarazada. Con total apertura, la intérprete habló de lo extraordinario de ese acontecimiento personal y cómo se enteró de que su hija María Itatí venía en camino, esto tras haber sufrido un par perdidas de las en medio de sus intentos por volver a ser mamá.

©@itatic_oficial



Itatí Cantoral se siente orgullosa de la maternidad, cuidando y brindando amor a sus tres hijos.

Itatí desconocía su embarazo

Con el corazón en la mano, la actriz habló de cómo pudo enterarse de su situación, una grata sorpresa que cambió su vida para siempre. Según comenta, todo se dio a raíz de una visita al médico poco antes de correr un maratón, pues además se percató de que su periodo no ese había dado con la regularidad de siempre. “Voy a la visita con el ginecólogo y le digo: ‘Oye, fíjate que estoy corriendo un maratón y siento que tengo poco sangrado’ y me dijo: ‘No te preocupes, ahorita te reviso’. Me hace un ultrasonido y mi hija tiene cuatro meses, hermosa, un corazón latiendo y el dedo chupándoselo...”, expresó conmovida en una entrevista concedida a la periodista de espectáculos Pati Chapoy.

Ante ese nuevo panorama, Itatí recuerda lo agradecida que se sintió, tanto así que no dudó en refugiarse en la fe, no solo inspirada por su entonces esposo, sino también por sus costumbres familiares. “En esa época el marido Carlos era religioso… Yo estaba fascinada, volví a la iglesia católica, tenía varias amistades, me gustaba mucho ir a la misa… yo dije, -acaba de hacer una novena- ‘Este es el milagro’…”, explicó la actriz de telenovelas como nunca antes, orgullosa del nuevo sentido que tomaba la maternidad para ella.

©@itatic_oficial



Itatí revela que la llegada de su hija María Itatí fue como un milagro.

Nombró a su hija María Itatí

Luego de vivir esa experiencia reveladora, Itatí tomó la decisión de dar a su hija un nombre muy especial. Enteramente plena, supo que había dado inicio un capítulo muy especial en su historia personal. “Por eso le puse María, Itatí también es la Virgen de María, que es piedra blanca en guaraní, y a los guaraníes se les apareció la Virgen María en una piedra blanca y le pusieron Itatí… Fue un milagro en el sentido de que yo no la esperaba, de que el doctor no podía creer lo que yo corría y todo lo que me había pasado. Él había visto que los otros dos embarazos casi estando sin respirar se perdían, y aquí con toda la actividad (ocurrió)…”.

©@itatic_oficial



Itatí disfruta pasar tiempo con su hija.

En ese espacio, Itatí también habló de las pérdidas que sufrió y cómo ese acontecimiento la hizo creer que convertirse en madre sería un asunto difícil. “María me sorprende porque yo tengo, no es un aborto precisamente porque no se concibió nada, era embarazo atípico, en el útero. Total, que me tuvieron que hacer cuatrocientas cosas, darme medicamentos, se volvió todo un tema, y como tres o cuatro meses después me pasó algo parecido, y también otra vez no se concibió el bebé ni nada… Yo de Eduardo Santamarina me embaracé sin ningún problema, pero con Carlos los dos embarazos no se dieron… Total que me checaron y todo, me decían que yo estaba perfectamente bien…”, reveló.