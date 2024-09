¿Itatí Cantoral quiere retomar su relación con Eduardo Santamarina?

Aunque han pasado más de 20 años de que Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina pusieron fin a su matrimonio, los artistas han procurado mantener una relación cordial y cercana, basada en el amor que ambos tienen por sus mellizos. Algo que quedó en evidencia durante un reciente encuentro con los medios, en el que con su característico sentido del humor respondió a los cuestionamientos de la prensa respecto a la forma en la que convive con Eduardo; un instante que se prestó para una broma en la que incluso se llegó a insinuar que la actriz estaría buscando regresar con el padre de sus gemelos.

© IG: @itatic_oficial Itatí Cantoral siempre ha sido muy abierta a la hora de hablar de su vida personal

Luego de la presentación que Itatí ofreció al lado de su hermano José, en El Lunario del Auditorio, la intérprete se reunió con la prensa para compartir sus impresiones respecto al show con el que rindiron un homenaje a su padre, el icónico compositor José Cantoral. Fue en esa misma oportunidad, donde surgieron las preguntas sobre su vida personal. Y es que según pudieron notar los reporteros, el exesposo de Itatí y padre de su hija María Itatí, Carlos Alberto Cruz, estuvo presente en este evento, por lo que no dudaron en cuestionarla respecto a esta situación. Y aunque se esperaba una declaración sobre el tema, no ocurrió así, pues Itatí prefirió bromear y respondió: "Estamos muy contentos, porque gracias a Dios José (su hermano) ya regresó con Carlos, el papá de mi hija?", expresó la intérprete a los medios, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Alan Saldaña, haciendo reír a los presentes.

© IG: @eduardosantamarinamx Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral terminaron su relación hace poco más de un año

Fue entonces que el hermano de Itatí Cantoral volvió a la carga y de forma irónica respondió a la broma de su hermana: "Tenemos la noticia de que vas a regresar, pero no con Carlos, sino con Eduardo Santamarina", palabras que causaron sorpresa entre los reporteros, quienes celebraron la broma del integrante de la familia Cantoral. Sin embargo, Itatí se apresuró a aclarar que nada de eso era cierto y que de hecho ella se considera parte del equipo de Mayrín Villanueva, esposa de Santamarina. “Sí, soy Team Mayrin. Eso sí es cierto, ¿eh? Sí, soy Team Mayrin...", expresó la intérprete.

Lo que ha dicho sobre su separación

Hace unas semanas, Itatí Cantoral sostuvo una amena charla con Pati Chapoy en la que con total apertura se refirió a su separación de Eduardo Santamarina; una oportunidad en la que reconoció lo mal que la pasó en aquel entonces, pues en efecto, hubo una infidelidad de por medio. “Sí, sí me dolió mucho, obviamente cuando te ponen el cuerno ya venía un paquete de que ya no llegaba a la casa, ya no hablábamos. Yo decía: ‘¿ya no me quiere?’, hay muchas parejas que lo resuelven en terapia o en vario tiempo, pero todo fue tan rápido y como se hizo público y como éramos famosísimos en aquella época, la pareja ideal”. Reconoció que para superar la separación buscó ayuda profesional: “Todas las terapias las tomé”.

En esa misma charla, la actriz aseguró que la popularidad que manejaban ambos en aquel momento jugó un papel considerable en su separación: “Estábamos en nuestro, no tuvimos la capacidad, bueno no puedo hablar por él, pero no tuve yo la madurez, de enfrentar con seriedad un matrimonio y una familia. Yo también estaba en los cuernos de la luna, con las emociones súper arriba y tomé la decisión muy rápido”, dijo.

© IG: @itatic_oficial Itatí Cantoral dejó en claro la admiración que tiene por Eduardo