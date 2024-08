Itatí Cantoral defiende a Eduardo Santamarina ante el resurgimiento de rumores en torno a su separación

Aunque la separación de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, en 2004, se dio en medio de rumores de infidelidad de parte del actor, lo cierto es que ambos han tenido el tiempo para sanar y reflexionar sobre lo sucedido, por lo que en la actualidad mantiene una relación cordial, basada en el gran amor que tienen por sus mellizos, quienes son el vínculo que los unirá por siempre. Es por eso que la intérprete no ha dudado en salir en defensa de su ex, luego de que una periodista reviviera el tema de su separación, señalando nuevamente al actor de haber tenido una relación extramarital durante el tiempo que estuvo casado con Itatí.

Fue durante un encuentro con la prensa, que la intérprete fue cuestionada nuevamente por este tema, por lo que un poco cansada de dar explicaciones al respecto, pues siempre ha sido muy clara sobre las razones por las que su matrimonio con Santamarina llegó a su fin, pidió que se le dejara de preguntar sobre esta etapa de su vida, pues en la actualidad se encuentra bien con Eduardo y lo demás quedó en el pasado, dejando en claro la admiración y cariño que tiene por él en la actualidad. “¡Ay, ya, dejen a ese hombre, que es un padre admirable!”, declaró la actriz, en declaraciones retomadas por el programa ¡Siéntese Quien Pueda!

Ante la insistencia de los medios, Itatí volvió a reconocer la labor que Eduardo ha hecho como padre de sus dos hijos, aprovechando para destacar también la hermosa familia que ha formado también con Mayrín Villanueva. “De verdad se los digo, es un padre fuera de serie”, señaló la intérprete. “Tiene una familia maravillosa con la suertuda de Mayrín, que lo que es la vida, la quiero mucho y le mando besos”, enunció.

Lo que ha dicho sobre su separación

Hace unas semanas, Itatí Cantoral sostuvo una amena charla con Pati Chapoy en la que con total apertura se refirió a su separación de Eduardo Santamarina; una oportunidad en la que reconoció lo mal que la pasó en aquel entonces, pues en efecto, hubo una infidelidad de por medio. “Sí, sí me dolió mucho, obviamente cuando te ponen el cuerno ya venía un paquete de que ya no llegaba a la casa, ya no hablábamos. Yo decía: ‘¿ya no me quiere?’, hay muchas parejas que lo resuelven en terapia o en vario tiempo, pero todo fue tan rápido y como se hizo público y como éramos famosísimos en aquella época, la pareja ideal”. Reconoció que para superar la separación buscó ayuda profesional: “Todas las terapias las tomé”.

En esa misma charla, la actriz aseguró que la popularidad que manejaban ambos en aquel momento jugó un papel muy importante en su separación: “Estábamos en nuestro, no tuvimos la capacidad, bueno no puedo hablar por él, pero no tuve yo la madurez, de enfrentar con seriedad un matrimonio y una familia. Yo también estaba en los cuernos de la luna, con las emociones súper arriba y tomé la decisión muy rápido”, dijo.

