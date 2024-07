La divertida aventura en altamar de Itatí Cantoral y sus hijos en Italia

El verano es una de las épocas consentidas para Itatí Cantoral , pues es la temporada en la que puede convivir con sus hijos , como cuando vivían todos bajo el mismo techo. Luego de que los mellizos, Roberto y Eduardo , en compañía de su hermanita María Itatí, se unieron a las vacaciones de los Santamarina Villanueva en Disneyworld , donde la familia celebró los 15 años de Julia , la menor de los hijos de Mayrín y Eduardo, los volvieron a hacer sus maletas, esta vez, para viajar a Italia junto a su mamá, quien ha estado compartiendo en Instagram las imágenes más entrañables de esta aventura por el Mediterráneo.

© @itatic_oficial Itatí Cantoral compartió varias imágenes durante estas vacaciones de verano en Italia

El tour de verano

Para este año, Itatí y sus hijos decidieron hacer un recorrido por el golfo de Nápoles, donde a bordo de una embarcación visitaron Capri y la antigua ciudad romana, Pompeya: “Un viaje inolvidable”, escribió la actriz junto a varias imágenes con sus hijos. En esta gira por Italia, también estaba marcado un destino muy especial para la actriz: Roma. Según compartido con sus seguidores, es una ciudad que tiene mucho que ver con su historia familiar: “Roma, la ciudad de mi madre. ¡La Zucchi!”, escribió junto a varias imágenes en este destino.

De acuerdo con sus últimas publicaciones, Itatí llegó antes a Italia con un grupo de amigas con las que disfrutó de los rincones más espectaculares de aquel país, para luego, esperar la llegada de sus tres hijos, quienes la alcanzaron allá para sumarse al verano italiano. Su hijo Eduardo, quien vive en Londres donde estudia actuación, también usó su cuenta de Instagram para compartir las imágenes más especiales de estas vacaciones en familia: “Grazie mille”, escribió junto a estos recuerdos.

© @itatic_oficial Itatí reveló que su apellido materno, Zucchi proviene de Roma

Roberto y María Itatí, los otros dos hijos de la actriz, también usaron sus redes sociales para compartir los detalles más especiales de este viaje, como la foto en la que aparecen los cuatro, en altamar, disfrutando del mediterráneo, un plan de ensueño para el verano. La hija de la actriz publicó algunas fotos que ella captó de los mercaditos italianos y de los sitios más pintorescos de este destino, un gesto con el que dejó al descubierto su talento como fotógrafa.

© @itatic_oficial La familia visitó la antigua ciudad romana de Pompeya

