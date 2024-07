Con un viaje familiar, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebran los 15 años de su hija

Este año, el cumpleaños de Julia, hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, tenía que ser muy especial, debido a que celebra sus 15 años. Por este motivo, la familia hizo sus maletas para visitar el sitio consentido de la festejada: Disneyland. A través de redes sociales, varios miembros del clan han estado compartiendo detalles de este inolvidable viaje, en el que también fue convocada la mejor amiga de Julia, nada más y nada menos, que María Itatí, hija menor de Itatí Cantoral y hermanita de los mellizos, Eduardo y Roberto, quienes aprovecharon el verano para sumarse a esta festividad.

© IG @mayrinvillaneva La familia celebró a la joven con un viaje a Disney

Los XV años más divertida

Más allá de una fiesta de XV años, Julia quiso pasar esta especial fecha rodeada de su familia en el famoso parque de diversiones. Además de este regalo, Mayrín Villanueva, mamá de la cumpleañera, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde publicó una foto en la que la vemos junto a la más pequeña de sus hijos: “Mi quinceañera del amor. Cuánto te amo mi nena hermosa. Cumpliendo metas estamos y me llenas de tanta felicitad”, escribió la actriz quien, en otra historia de Instagram, publicó un retrato de su hija junto a la frase: “Te amo”.

Además de su mamá, Julia recibió la felicitación virtual de sus hermanos, Sebastián, Eduardo y Roberto, quienes son muy protectora con ella: “Te amo cumpleañera”, escribió el hijo de Mayrín Villanueva, al parecer, el gran ausente en este viaje. Por su parte, Eduardo Zucchi, quien viajó desde Londres para acompañar a la joven en este día, compartió en sus historias recuerdos con la cumpleañera, con quien también posó con el castillo de Disney como telón de fondo. Fue él quien compartió que en esta aventura también los acompaña María Itatí, su otra hermanita, menor.

© IG @eduardozucchi_

A pesar de que entre Julia y María no hay relación sanguínea, la amistad entre ellas es tan fuerte que, se quieren como hermanas, así lo ha comentado Itatí Cantoral quien, le confesó a la prensa que, por mucho tiempo, pensaron que sí eran familia: “Dicen (las niñas): ‘Nosotras como somos medias hermanas’, yo nunca le he confesado que no son, no digan nada, pero jura que también es su hermana Julia”, contó el año pasado la actriz al programa Venga la Alegría donde compartió pormenores de la gran relación que tienen las jovencitas.

© IG @eduardozucchi_ María Itatí, hija de Itatí Cantoral, fue la invitada especial de esta aventura

Debido a la cercanía que tienen las chicas, para los 15 años de Julia, Mayrín y Eduardo quisieron que María, se sumara a este viaje y se convirtiera en la mejor compañía de la festejada. El año pasado, Mayrín compartió detalles de la relación única que tienen las chicas: “Lo que pasa es que comparten hermanos. Yo creo que la etiqueta y el nombre es lo menos importante, ellas se adoran y se escriben todos los días y se sienten cómo en casa, porque comparten familia. Son hermanas de vida, yo creo que eso uno lo elige y es más valioso que cuando ya traes el sello”, dijo la actriz en entrevista para el programa Hoy.