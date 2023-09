¡Las superheroínas sí existen! Y Sasha Calle es prueba de ello. Seguramente su rostro te es familiar, ya que la actriz dio vida a Supergirl, en la película The Flash (DC Comics). La actriz de 28 años se ha convertido en la gran revelación dentro del universo de los superhéroes demostrando su valía ante las cámaras y conquistado a la exigente audiencia.

Sasha Calle

Sasha Calle, de 28 años, nació en Boston, Massachusetts, pero es mitad latina, ya que por parte de su madre tiene raíces colombianas. Antes de que llegara su gran oportunidad como Supergirl, Sasha apareció en la serie The Young and the Restless de CBS. Gracias a su magnífica actuación, fue nominada al premio Emmy como Mejor intérprete joven en una serie dramática en 2020.

Meses después, en febrero de 2021 su vida dio un giro radical, pues se integró al elenco de The Flash como Supergirl. La actriz hizo pública la noticia en abril de ese año y sus redes, literalmente, explotaron. Sus fieles seguidores le desearon lo mejor en esta nueva aventura profesional y así ha sido; la respuesta del público a su actuación ha sido increíble.

Con el corazón lleno de gratitud, Sasha compartió en sus redes sociales la valiosa enseñanza que Supergirl le ha dejado. “Si hay algo que me ha enseñado Supergirl es que hay esperanza. Todo es posible. No dejen que nadie les diga lo contrario”, expresó en su perfil de Instagram. Tras el éxito de The Flash, Sasha está lista para nuevos horizontes y poner el alto sus raíces colombianas.

