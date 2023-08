Gabriel Soto habla de su salud y aclara los rumores de retiro

Si duda, Gabriel Soto es uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana, pues por años ha sido uno de los galanes de telenovelas más cotizados. Si bien su vida personal ha dado de qué hablar en algunas ocasiones, su carrera como actor siempre se ha mantenido impecable. Sin embargo, ahora ha tenido que tomar una dura decisión, pues por motivos de salud se alejará por un tiempo de los sets de grabación.

Gabriel estará alejado de las telenovelas por temas de salud.

Transparente como suele serlo, Gabriel habló con la prensa de lo que vive en este momento y desmintió las versiones sobre un supuesto retiro profesional. “Quiero aclarar, no me retiro de las telenovelas para nada, llevo mucho tiempo construyendo una carrera importante dentro de este medio y gracias también a toda la gente que me he mantenido aquí 25 años”, dijo ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

No obstante, el actor de 48 años confirmó que se tomará un descanso de las telenovelas mientras se atiende y se recuera de un problema. “Sí, voy a tomar una pausa porque sí tengo un tema de salud de las cervicales. Sí tengo dos hernias en las cervicales, sí me tengo que atender”, explicó. “No estoy gravísimo, no estoy mal pero finalmente son cosas que van pasando con la edad”, expresó en otro momento.

El actor desmintió las versiones de un retiro definitivo.

El galán de telenovelas incluso se mostró abierto ante la posibilidad de que su condición pueda derivar en una intervención quirúrgica. “Si tengo que someterme a una cirugía lo haré, y la recuperación es de un mes y medio, dos meses”, explicó el actor, quien ha asumido esta situación con una actitud positiva. “Tengo toda la fe de que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y el tratamiento que estoy llevando salir a delante y estar de regreso muy pronto”, dijo.

Aprovechará para descansar y pasar tiempo con los suyos

“Finalmente también está bien porque ya llevo tres años prácticamente, casi cuatro proyectos seguidos, uno tras otro, entonces también el cuerpo te dice ‘basta’, es un momento también de descansar, unos meses nada más”, señaló. Y es que, tal como lo ha mencionado, ha trabajado en una telenovela tras otra.

Gabriel adelantó que espera poder regresar a los foros de grabación en 2024 y mientras ese momento llega aprovechará al máximo este tiempo. “Dedicar este tiempo a mi salud, a mi persona, a mi pareja, a mis hijas, a mi vida en general, porque cuando uno hace novela realmente sacrificamos mucho. Son muchas horas de trabajo, son muchas horas de estar aquí en el set”, explicó el intérprete.

Gabriel mantiene una actitud positiva.

