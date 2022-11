Irina Baeva sobre su relación con Gabriel Soto: ‘Nunca tuvimos crisis, ni tuvimos pleitos’

No tienen necesidad de probar su amor a nadie

En el pasado, Gabriel ganó una batalla legal contra una conocida revista mexicana por los señalamientos que hizo sobre su vida personal. Y aunque nuevamente tanto él como Irina han sido blanco de ella, la actriz descartó la posibilidad de emprender medidas legales por las falsas versiones difundudas sobre su relación. “No lo creo”, comentó Irina, asegurando que ella y su galán han optado por restarle importancia a ese tipo de publicaciones.

“No tenemos que demostrarle nada a nadie. Si ustedes o el público en sus casas nos quieren creer y quieren pensar que estamos juntos, venga, qué bien, muchas gracias. Si quieren pensar lo contrario, pues también está bien. No tenemos por qué estar publicando 24/7 fotos en redes sociales”, agregó, convencida de que no tiene que rendir cuentas a nadie sobre su vida personal.