Gabriel Soto e Irina Baeva, de escapada a Miami, refutan cualquier duda sobre su amor

Desde hace algunos meses, la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva se había visto envuelta en rumores sobre una supuesta crisis, e incluso se había mencionado una supuesta ruptura. La pareja tenía previsto casarse este año, sin embargo, el enlace nunca se llevó a cabo. No obstante, el galán mexicano y la actriz rusa habían asegurado que sus agendas laborales eran las que les impedían estar juntos, así como seguir adelante con los preparativos de boda. Y tal parece que no mentían pues ahora, después de un largo tiempo y tras el regreso de Irina de Qatar, se han dejado ver juntos en una escapada a Estados Unidos.

La pareja no ha compartido novedades de su boda

Gabriel voló a Miami para presentar su nueva telenovela, Mi Camino es Amarte (TelevisaUnivision), la cual se estrena este 15 de noviembre. En sus redes sociales había compartido detalles de esta escapada de trabajo, aunque no reveló haber viajado acompañado. Sin embargo, sus fans pronto descubrieron que, curiosamente, Irina también había viajado a ‘la Ciudad del Sol’.

La presencia de la pareja no pasó desapercibida para la prensa en el aeropuerto internacional de Miami, pues tras aterrizar fue interceptada por la cámaras y micrófonos de ¡Siéntense Quien Pueda! (UniMás). Gabriel e Irina fueron captados intercambiando un dulce beso antes de ser abordados por el reportero del programa.

La pareja lleva tiempo sin aparecer en público

En un primer momento, el actor fue cuestionado sobre su nueva telenovela, y dijo estar emocionado por el estreno en Estados Unidos. “(Estoy) súper preparado y súper emocionado porque ya empezó en México y la verdad es que nos fue súper, súper bien”, comentó Gabriel.

Sin embargo, de inmediato el tema de la entrevista giró hacia los rumores sobre la relación con Irina, quien caminaba junto a Soto sin decir palabra. “¿Están juntos, son pareja, son novios?”, dijo sin más el reportero. “¿Cómo nos ves?”, dijo Gabriel en tono simpático. “¿Pero son pareja?”, insitió el colaborador de ¡Siéntense Quien Pueda!. “Sí, obviamente”, aseguró el mexicano.

Fue entonces cuando la guapa rusa hizo su primera intervención al soltar una broma: “Somos compañeros de viaje”. No obstante, el reportero insistió en el tema, y les preguntó su opinión sobre quienes aseguran que ya no son pareja. “Puras especulaciones, puros chismes. A toda esa gente que habla y que dice, no sean chismosos, ocúpense de su vida”, comentó Soto.