Sara Corrales responde a los rumores de romance con Gabriel Soto

Desde hace un tiempo, la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva se ha visto envuelta en rumores sobre una supuesta crisis, e incluso se ha mencionado que la pareja ya dio por terminado su sonado compromiso. Sin embargo, ellos no han confirmado su ruptura y han asegurado que sus respectivas agendas laborales son las que les han impedido estar juntos. En medio de la incertidumbre sobre el futuro de estos famosos, surgieron especulaciones de que él podría estar dándose una nueva oportunidad con una guapa actriz colombiana: Sara Corrales. Sin embargo, ella no se ha quedado callada y ha explicaod cómo es realmente su relación con el galán mexicano.

©@saracorrales



La guapa colombiana ha sido vinculada sentimentalmente con Gabriel

Es un hecho que Gabriel y Sara conforman una pareja, pero solo en la ficción, pues ambos comparten créditos en Mi Camino es Amarte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que se estrena el próximo 15 de noviembre. Los actores encarnan a Memo y Úrsula, quienens mantienen una relación amorosa en la historia e incluso están comprometidos.

Pero esto no tiene nada que ver con la realidad, pues cuando no están grabando sus escenas, no son más que buenos compañeros. La misma actriz fue quien se encargó de desmentir los rumores de romance con Gabriel. “Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo mundo, y la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto”, dijo Sara en un encuentro con la prensa retomado por el programa Hoy (Televisa).