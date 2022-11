¡Adiós rumores! Gabriel Soto e Irina Baeva posan enamorados

Los rumores sobre una supuesta crisis e incluso ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva no podrían estar más alejados de la realidad. Recientemente, la guapa actriz rusa acompañó a su galán a Miami, donde él presentó su nueva telenovela. Tras cumplir con sus compromisos, la pareja disfrutó el viaje, el primero después de un largo tiempo separada por motivos de trabajo. Si bien ambos han asegurado que no les interesa probar que siguen juntos, hace poco compartieron en sus redes sociales una foto que no deja ninguna duda sobre lo felices que están.

©GettyImages



La pareja ha demostrado que los rumores son sólo eso

Además de compartir algunas fotos de la promoción de Mi Camino es Amarte (TelevisaUnivision) en Estados Unidos, Gabriel publicó en sus historias de Instagram algunas fotos de la romántica cena que tuvo con Irina en medio de este viaje. Ella hizo lo propio y mostró algunos vistazos del menú y los drinks que disfrutó junto a su galán.

Sin embargo, ninguno de los dos publicó en aquel momento ninguna instantánea juntos, y fue hasta su regreso a México que los dos posaron en una selfie. Irina publicó una collage con una foto, tomada aparentemente en el avión, en la que se ses veía muy felices haciendo una divertida mueca. “De regreso a casa”, escribió en su historia y etiquetó a Soto.

©@irinabaeva



Después de mucho tiempo, se dejaron ver juntos en redes sociales

Y si alguien pudiera pensar que esta foto no es lo suficientemente efusiva como pudiera esperarse de una pareja enamorada, tiene que ver las imágenes protagonizadas por el galán mexicano y la actriz rusa durante su estancia en Miami.

El programa La Mesa Caliente (Telemundo) difundió un video de Gabriel e Irina descansando junto a la alberca de un hotel en la llamada ‘Ciudad del Sol’. La actriz y el actor no dejaron de besarse mientras se relajaban en los camastros, incluso ella se animó a mostrarle a su prometido algunos movimientos de baile. Al parecer ellos nunca se percataron de que eran grabados, pues se mostraron tan naturales como cualquier pareja de enamorados.