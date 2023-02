Gabriel Soto e Irina Baeva, románticos y cómplices en Premio Lo Nuestro

En la 35a. edición de Premio Lo Nuestro se dieron grandes encuentros; uno de los más comentados fue el de Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes aparecieron en la alfombra magenta, mostrándose de lo más cariñosos, ajenos a los rumores que han rodeado su relación desde hace meses. Entre miradas cómplices, besos y posados románticos, la pareja de actores dejó ver que su relación está bien. A pesar de estos posados ante las cámara, en sus redes sociales se mantuvieron al margen sobre su asistencia en pareja a la entrega.

Irina Baeva y Gabriel Soto en Premio Lo Nuestro

Además de desfilar por la alfombra, la pareja tuvo un papel estelar en esta edición. Irina fungió como una de las presentadoras de la entrega, mientras que Gabriel Soto condujo el especial de Noche de Estrellas al lado de Pamela Silva y Michelle Galván.

Para la ocasión Gabriel Soto lució un blazer con lentejuelas negras y un pantalón oscuro a juego, además de una camisa del mismo tono. En tanto, Irina lució un mini vestido de satén rojo strapless dándole un toque sensual con un liguero de pedrería. Llamó la atención que Irina llegó al evento con una joya más, su anillo de compromiso, lo cual indicaría que los planes de boda siguen en pie. Sobre la alfombra, se mostraron como hace mucho nos los veíamos; enamorados, sonrientes y sobre todo, unidos.

Gabriel Soto e Irina Baeva, muy románticos en la alfombra de Premio Lo Nuestro

¿Qué hay de la boda?

A casi tres años de su compromiso, Gabriel Soto e Irina Baeva llevan meses inmersos en rumores sobre una ruptura. Según los reportes, la pareja solo haría apariciones públicas por motivos laborales, sin embargo, solo ellos saben qué es lo que realmente sucede.

Sobre la fecha de la boda, Irina ha asegurado en varias ocasiones que esta no se puede llevar a cabo, debido a que sus padres están en Rusia y por la guerra, no pueden viajar a México para estar presentes. A inicios de etse año, fue cuestionada al respecto. “¿Para cuándo la boda?”, preguntó el conductor Paul Stanley de HOY, a lo que ella contestó: “Si yo supiera... Mira, yo tengo una buena excusa”, dijo y se soltó a reír para luego corregirse. “Bueno, no es excusa. Yo soy rusa y desafortunadamente mi país está en una situación un poco complicada en estos momentos como para que mi familia pueda viajar a la boda”, agregó.

Sin embargo, en medio de los rumores de una separación, Gabriel Soto fue relacionado con Sara Corrales, con quien compartió créditos en Mi camino es amarte. En más de una ocasión, los involucrados aseguraron que solo se trató de una relación de compañerismo. “Somos compañeros de novela que nos llevamos muy bien todos. Hicimos una química de trabajo todos y salió el rumor de un video en el que estábamos bailando, pero nada que ver”, dijo el actor hace unas semanas a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.