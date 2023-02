Geraldine Bazán niega haber hecho un complot con Sara Corrales para afectar la relación de Gabriel Soto

Si bien es cierto que su ruptura con Gabriel Soto años atrás fue muy dura, Geraldine Bazán logró salir adelante con entereza, enfocada siempre en el bienestar de sus hijas y en el de ella misma. Y aunque ella ya dio vuelta a la página en lo que respecta a su exmarido, a menudo sigue siendo alcanzada por rumores que la vinculan a él. Recientemente surgieron versiones de que había hecho un complot con otra actriz para separar a Gabriel de Irina Baeva, de quienes se haespeculado desde hace tiempo una crisis de pareja. Ante esta situación, la actriz ha salido a desmentir tales acusaciones y a agradecer el apoyo de sus fans.

©GettyImages



Irina y Gabriel han estado envueltos en rumores de crisis

Este 14 de febrero la revista mexicana TVNotas publicó un artículo en el que señaló a Geraldine de haber hecho un plan junto a Sara Corrales para separar al galán de telenovelas de la actriz rusa. De acuerdo a este medio, que se ha visto envuelto en varias demandas en el pasado, Bazán y la colombiana se habrían hecho grandes amigas tras conocerse en el gimnasio.

Tras difundirse esta nota, la actriz mexicana publicó un video en sus historias de Instagram a propósito del Día de San Valentín, y aprovechó para agradecer a quienes le expresaron su apoyo tras conocerse dicho artículo sobre ella.

“Paso por aquí para desearles que tengan un hermoso día del amor y la amistad, que esté cargado de una dosis gigante de amor propio, y que a partir de ese amor por nosotros mismos podamos amar, respetar y apapachar a todos los que nos rodean”, reflexionó Geraldine.

“Estoy muy contenta y muy agradecida por todos los mensajes que he recibido y me enorgullece mucho que tanto el público como los medios de comunicación respetables se den cuenta cuando una nota es una nota mentirosa, con dolo y completamente armada sin ningún fundamento”, agregó la actriz. Si bien no entró en detalles, fue claro a qué publicación se refería.

©@micaminoesamarte



Gabriel y Sara fueron pareja de ficción

Los rumores sobre Sara y Gabriel

Gabriel y Sara comparten créditos en la telenovela Mi Camino es Amarte (TelevisaUnivison), razón por la que han pasado mucho tiempo los últimos meses en las grabaciones, de hecho son pareja en la ficción. Y aunque más de una vez se ha especulado sobre un supuesto romance entre ellos, los dos han asegurado que lo único que los une es la amistad, el respeto y el compañerismo.

“A mí me encanta que me relacionene con hombres inteligentes, con hombres talentosos, con hombres disciplinados, con hombres espirituales”, comentaba la guapa colombiana a Televisa Espectáculos hace unas semanas. “Pero a la vez me encanta que me relacionen también con hombres libres, con hombres solteros y este no es el caso”, aclaró entonces, refiriéndose a la relación de Soto con Irina y desmintiendo cualquier romance con él.