Gabriel Soto destaca el apoyo de Geraldine Bazán durante su nuevo proyecto: ‘He tenido una gran comunicación’

Háblanos de Memo, tu personaje, y de las cualidades que tienes en común con él

Creo que es de los personajes más diferentes que he hecho en mi carrera debido a que siempre salgo como el ejecutivo, vestido de traje… y aquí Memo es un hombre de pueblo, trabajador luchón, pero es el personaje de los que he hecho que más se parece a mí como persona. Para empezar, es papá y siempre está en la búsqueda del amor de su hija, y pues imagínate tengo dos hijas que son mi vida. Es un hombre siempre he echado para adelante… Como como con mucha vibra positiva y mucha luz, en ese sentido yo trato de ser así en mi vida personal.