Marc Anthony y Nadia Ferreira reaparecen en su primera alfombra, esperando bebé y recién casados

A unos días de anunciar que están a la espera de su primer hijo en común, Marc Anthony y Nadia Ferreira aparecieron sobre la alfombra magenta de la 35a. edición de Premio Lo Nuestro. Esta es también su primera aparición pública tras su espectacular boda, la cual se celebró el pasado 28 de enero y a la cual ¡HOLA! tuvo acceso exclusivo. A su paso por la alfombra, la pareja lució muy enamorada y sobre todo radiante, con ese brillo que caracteriza a aquellos que están por convertirse en padres.

©@elgordoylaflaca



Marc Anthony y Nadia Ferreira en Premio Lo Nuestro

Para su primera alfombra en Premio Lo Nuestro como mujer casada, la bella paraguaya eligió un vestido en color rosa claro con una gran capa. La futura mamá llevó el pelo en un recogido alto con raya en medio, maquillaje discreto, además de unos accesorios en color oro. Aunque la pareja aún no ha revelado el sexo del bebé que espera, podría ser que Nadia haya dado una pista con su look para la entrega, indicando que podría tratarse de una niña.

En cuanto al look de Marc, el intérprete optó por un look casual con una camisa gris con un pantalón negro de vestir y zapatos de charol. A su paso por la alfombra, Marc se dejó ver como el más protector, posando para las cámaras tocando la barriguita de Nadia, quien no dejaba de sonreír.

Una vez dentro de venue, Nadia Ferreira tomó su lugar y compartió una foto del gafete que le entregaron con su nombre -ya de casada- en el que se leía Nadia Muñiz. La modelo compartió en sus redes una imagen y agregó el siguiente texto: “Baby’s first premios (Los primeros premios del bebé)”.

Para Marc, este bebé que viene en camino será su séptimo hijo, mientras que para la paraguaya de 23 años, será su debut como mamá. En caso de que el bebé del cantante y la modelo sea una niña, para Marc será su tercera mujercita; Arianna Muñiz es su primogénita, de una relación en los noventas con Debbie Rosado, mientras que con Jennifer Lopez tuvo a Emme, quien justo el pasado 22 de febrero cumplió 15 años, junto con su hermano mellizo, Max.

Además de Arianna, Emme y Max, Marc es padre de Alex, hermano de Arianna. Aunque el joven no lleva su sangre, Marc lo considera como un hijo más. En su matrimonio con Dayanara Torres, de 2000 a 2004, tuvo a Cristian y Ryan, mientras que con JLo procreó a los mellizos.