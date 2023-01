Así ha sido la romántica boda entre Marc Anthony y Nadia Ferreira

Como anécdota en este punto, podemos decir que la camadería era tan amena entre los padrinos, que hubo lugar para una broma entre ellos: comprobar si David Beckham era el “Best Man” y Carlos Slim Domit el “Worst Man”. Al final, el dilema se resolvió de la mejor manera y ambos cumplieron con el mismo honor.

Marc Anthony, Salma Hayek y Daddy Yankee

A un poco más de las 7:30 p.m., Nadia y Marc Anthony se convirtieron formalmente en marido y mujer. Durante sus votos, ambos estaban visiblemente emocionados, conectados con miradas de complicidad, lágrimas y risas. El oficiante del enlace fue el Mayor de la Ciudad de Miami, Francis X. Suarez y la bendición a la pareja estuvo a cargo del Padre Jorge M.

Nadia Ferreira, Marc Anthony, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, y primera dama, Silvana López Moreira

Tras darse el ¡sí, acepto! y reconocerse el uno al otro en el amor, llegó el primer baile de los recién casados con la canción You Are So Beautiful (también interpretada por el mismo Marc). El salsero estuvo grabando estos temas –The Book of Life, You are So Beautiful y Aleluya, que sonó durante la marcha de la novia– en su estudio de grabación hace unas semanas.