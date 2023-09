Rosalía reaparece en las redes sociales tras ruptura con Rauw Alejandro

Después de más de un mes de haber confirmado su separación de Rauw Alejandro y el final de su compromiso de boda, Rosalía reapareció en las redes sociales con una gran sonrisa. La cantante había estado ausente durante todo este tiempo, sin hacer más comentarios sobre su relación o la canción que su ex escribió dedicada especialmente para ella.

Sin palabras de por medio, la Motomami compartió una serie de fotos que resumirían cómo han sido los días recientes. Lo que más destaca es el ejercicio y actividad física que ha estado haciendo no sólo para ponerse en forma, sino también para tener la mente ocupada.

La originaria de España dejó ver que parte de su tiempo la ha pasado en casa, y para buenas noticias de sus seguidores, escribiendo y trabajando en nueva música. Y es que en una de sus fotos se ve su habitación, y sobre la cama decorada con sábanas rosas, una guitarra, audífonos, libros y grabadora que la han inspirado a crear las canciones que podrían ser sus próximos éxitos.

En sus fotos, Rosalía luce tranquila, comiendo helado para calmar el calor y montando a caballo al aire libre. En medio del duelo de la ruptura con el cantante puertorriqueño, Rosalía no ha dejado de trabajar y está rodeada de gente que la inspira. Viajes en su auto con tapizado rosa, entrenamiento de box y algunas curiosas visiones en el cielo son otros momentos que compartió la cantante de 30 años, quien también sugiere haber teñido su cabello de color azul.

Rauw Alejandro y la canción que no volverá a cantar

Mientras Rosalía eligió alejarse de todo para superar el fin de su relación, Rauw optó por expresar su dolor a través de la música. A mediados de agosto lanzó el tema Hayami Hana (By Raúl), con versos directos para Rosalía, a quien le cantó a forma de despedida. “Por si acaso nunca volvemos hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa’cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad”, se puede escuchar en su composición de más de cinco minutos.

Sin embargo, el boricua prometió que jamás volverá a cantar esa canción. A su paso por Barcelona con la gira Saturno World Tour, Rauw dijo ante el público: “No la voy a cantar nunca más en mi vida”. El tema y la situación le causan un evidente dolor en ese lado tan personal, por lo que no pretende sentirse tan vulnerable frente a sus fans una vez más.

