Rauw Alejandro, conmovido hasta las lágrimas al cantar el tema que le escribió a Rosalía

El pasado 26 de julio, Rauw Alejandro confirmó los rumores: su relación con Rosalía había terminado. El cantante fue tajante al negar las versiones de infidelidad, y días después la española rompió su silencio para expresarle su cariño y pedir respeto para ambos. Semanas después, el boricua lanzó Hayami Hana, una canción en la que se refirió abiertamente a lo vivido con la ‘Motomami’, y en la que dejó ver sus sentimientos hacia ella. Durante su gira, el cantante se había abstenido de interpretar este tema, hasta hace unos días que lo hizo en Barcelona, donde el público fue testigo de sus lágrimas.

El pasado mes de julio se confirmó la separación de Rauw y Rosalía.

El pasado 1 de septiembre, Rauw Alejandro se presentó en el Palau Sant Jordi, como parte de su Saturno World Tour, en primera etapa en la gira europea en la que presenta su tercer álbum de estudio, Saturno. Como suele hacerlo, el puertorriqueño se entregó por completo en el escenario, interpretando sus éxitos.

Y si la sombra de su ruptura de Rosalía ya estaba presente en el famoso recinto barcelonés, cuando sonó por primera vez Hayami Hana lo estuvo todavía más. Rauw se animó a interpretar esta canción que, en opinión de muchos, fue una carta a su expareja. Sin embargo, aclaró que sería la única vez que la cantaría.

“Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero la voy a tocar solamente en Barcelona y por única vez en mi vida”, dijo el cantante de 30 años. No es casualidad que haya elegido esta presentación en especial para interpretar dicho tema, y es que Rosalía nació y creció en las afueras de Barcelona. El boricua entonó Hayami Hana sentado en un taburete, visiblemente emocionado, perdiendo por momentos el hilo de la canción. De hecho, en un momento de su interpretación, se limpió las lágrimas.

Continuó interpretando Beso, una de las tres canciones que forman parte del EP RR que lanzó junto a la ‘Motomami’ lanzaron en marzo, mientras se escuchaban los coros grabados con la voz de la española. Y antes de entonar Hoy Aquí, Rauw Alejandro dijo que “es difícil olvidar a alguien con quien te imaginabas estar el resto de tu vida”, y luego preguntó a los asistentes si tenían “el corazón roto en la noche de hoy”, y le recomendó “aceptar que esa persona ya no está” y a guardarse “en el corazón los buenos recuerdos”.

Barcelona fue la segunda parada de Rauw Alejandro en su recorrido por España. Su primera presentación fue en Valencia, donde se presentó el pasado 26 de agosto ante un multitudinario público en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Rauw ha asegurado que no hubo terceros en su relación con Rosalía.

Insistió en que no hubo terceros en su relación

En la letra de Hayami Hana, Rauw volvió a hacer énfasis en que no hubo terceras personas en su relación con Rosalía. “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder”, señala. El boricua también dejó entrever que la española pasó por momentos complicados, en los que él trató de estar a su lado. “Mi niña de cristal, mi barquito de papel, te desarmaste y arreglarte intenté, Aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que te crees”, expresa. “Y espero que algún día podamos reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo, si los mejores días tu me ha regalao’, por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’”.

