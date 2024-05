Por primera vez, Sofía Rivera Torres habla frente a Adela Micha de la polémica con Lucerito Mijares

En medio de la polémica tras las críticas que recibió Lucerito Mijares en el programa de televisión ¡Qué Importa!, Sofía Rivera Torres, conductora de tal emisión, habló por primera vez de la situación para el canal de YouTube de Adela Micha, La Saga, quien la tuvo como invitada en su espacio. Al respecto, Rivera Torres expresó su postura y contó qué motivó a ella y a sus compañeros, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, a lanzar comentarios sobre la joven, quien tras esta situación ha recibido el apoyo tanto de sus padres, Lucero y Mijares, así como de más integrantes del espectáculo mexicano.

©@sofiariveratorres



Sofía Rivera Torres reveló cómo asumieron la polémica tras las reacciones.

Sofía cuenta por qué opinaron de Lucerito

Durante la conversación para La Saga, Adela puso sobre la mesa el tema de la evolución en los públicos actuales, quienes son más críticos con lo que observan y escuchan, tanto de los líderes de opinión y la gente que se dedica al espectáculo. “Yo creo que hay cosas que ya no se pueden hacer, y yo lo celebro que no se puedan hacer, como el body shaming, cómo se ve una persona por su físico, esas cosas yo celebro que ya no están padres y, afortunadamente, se ha evolucionado en ese sentido…”, expresó la periodista.

©La Saga



Sofía expuso la razón por la que comentaron de Lucerito.

Sin más preámbulo, Adela dio pie a que Sofía hablara del por qué tomaron la decisión de comentar sobre Lucerito en la emisión de ¡Qué Importa! “Creo que cuando estás tratando con gente adulta, que todos somos adultos, todos somos mayores de edad, pues le crees a la persona lo que está diciendo. Cuando una figura pública da unas declaraciones contando que a esa persona la confunden de pronto con hombre y que llega al cine y que le dicen: ‘Pásele joven’, creo que tú tienes que creerle siempre a la persona. Si la persona te está diciendo, a mí no me afecta, yo lo tomo con humor, yo me puedo reír de esto, a mí me parecería discriminación no creerle y no hablar de ella…”, dijo.

Adela Micha, en desacuerdo con la opinión de Sofía

Tras escuchar la versión de Sofía, Adela fue puntual al anteponer el respeto que debe existir entre las personas, sobre todo si se pretende hablar de alguien con poca experiencia y años en la vida pública. “A mí me parece que es una chavita, es una jovencita que apenas está en el juego público que es muy fuerte y que sí se vieron muy manchados. Y me extrañó de ti porque tienes un discurso feminista, las mujeres, etc…”, expresó.

©La Saga



Adela Micha cuestionó a Sofía Rivera por la manera en que opinaron sobre Lucerito.

Adela también sugirió a Sofía ejercer este tipo de actitudes con gente de mayor edad, e incluso ella misma se puso de ejemplo. “Una cosa es el humor ácido que yo celebro muchísimo, a mí el humor negro y el humor ácido me encanta y me gusta y lo celebro, ese humor flemático también. Se me hizo manchado, a mí sí se me hizo manchado, porque mánchate conmigo, o sea, te manchas con una persona más grande, más hecha, más fuerte, más entera, yo creo…”.

Sofía reacciona al mensaje de Lucero

En la charla, Sofía también reveló cómo asumieron ella y sus compañeros esta polémica, la cual los ha hecho reconocer su error. “Es muy desafortunado lo que pasó y sí nos dejó un mal sabor de boca en el sentido de que tanto Lucero como Mijares… son artistas que admiramos y que aplaudimos sus carreras y que quizá nos equivocamos en la forma, en el delivery, la forma en la que dices las cosas…”. Así mismo, se refirió al duro mensaje que Lucero mandó en redes: “Yo como mamá, también aplaudo lo que hizo Lucero y como mamá yo pienso que hizo lo que exactamente tenía que hacer…”, dijo.