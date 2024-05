Lucero Mijares reacciona a las críticas que recibió en un programa de televisión

Gracias a su talento sobre los escenarios, Lucero Mijares ha logrado abrirse paso como actriz de teatro musical, lo que le ha merecido el reconocimiento y el aplauso del público. Sin embargo, a raíz del crecimiento de su popularidad, también ha sido objeto de críticas, un aspecto inherente a cualquier persona pública. De hecho, recientemente se habló de ella en el programa de televisión conducido por Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal, ¡Qué Importa!, lo que además de acaparar la atención mediática, avivó la molestia entre los seguidores de la joven intérprete, quien finalmente ha reaccionado a lo dicho en tal emisión nocturna.

©GettyImages



Lucero Mijares se mostró tranquila ante lo sucedido.

La postura de Lucero Mijares a lo dicho sobre su persona

Dispuesta a continuar sin dar importancia a los señalamientos, Lucero expuso su punto de vista tras lo dicho por los conductores de ¡Qué importa!, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de sus padres, Lucero y Mijares, quienes cuentan con varios años de trayectoria en el espectáculo. “La verdad me da muy igual, no me enteré de mucho, pero pues vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, si quieren comentar algo malo o bueno me da igual. La verdad es que no me importa, que ellos estén bien, que yo esté bien, la verdad no me interesa…”, dijo en entrevista con los medios, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

A pesar de lo sucedido, Lucerito, como también es conocida de cariño en el medio, se mantiene tranquila, aunque admitió que, de tratarse de comentarios en contra de algún ser querido, adoptaría una postura distinta. “Afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. Pero creo que si se meten con alguna de mis amigas, o mi mamá o familiares creo, que ahí si…”, reiteró la joven, quien se caracteriza por la apertura y amabilidad con la que suele conversar con la prensa.

©@luceromijaresoficial



Lucero Mijares admite que resta importancia a cualquier crítuca negativa.

Lucero y Mijares hablaron con su hija de lo sucedido

Ante el revuelo que provocó el hecho de que se emitieran opiniones de ella en el programa ¡Qué Importa!, Lucero y Mijares tomaron cartas en el asunto para conversar con su hija Lucerito, brindándole su apoyo incondicional para restar importancia a lo que se dijo. “Obviamente me demuestran su apoyo al cien por ciento pero también… no le queremos dar importancia a esto. Lo comentamos entre familia, sí, pero nos dio igual, la verdad nos dio muy igual y allá ellos…”, dijo la protagonista de la puesta en escena El Mago, The Wiz, visiblemente tranquila y segura de continuar sin fijar su atención en tales comentarios.

©@luceromexico



Lucerito admite que ha recibido el apoyo incondicional de sus padres.

Finalmente, Lucerito expresó cómo manejaría la situación en caso de coincidir con cualquiera de los presentadores, que han recibido duras criticas en redes sociales por la manera en que han comentado sobre la jovencita. “Yo a ellos no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea, pues normal…”, dijo Lucero Mijares sin ahondar en más detalles.