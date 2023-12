Lucerito Mijares responde a las críticas sobre su físico: ‘Me da exactamente igual’

A sus 18 años, Lucero Mijares ha demostrado tener todo para convertirse en una gran estrella, tal como lo ha demostrado en el musical que protagoniza. Heredera del talento de sus padres, Lucero y Manuel Mijares, y dueña de una personalidad única, esta joven se ha ganado el cariño y el reconocimiento del público. Sin embargo, también ha experimentado los aspectos negativos de la fama, como lo son las críticas y comentarios hirientes. Pero ella, segura de sí misma, ha sabido hacerles frente, tal como lo hizo hace poco al hablar de lo que algunos han dicho sobre su físico.

Lucerito Mijares es una joven talentosa y carismática.

En un reciento encuentro con medios de comunicación en México, en el marco de su obra El Mago (The Wiz), Lucerito fue cuestionada sobre aquellos comentarios en redes sociales en los que han critican su cuerpo. Ella dejó ver que esas críticas la tienen sin cuidado, pues tiene claro qué es lo realmente importante.

“Me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello, pero la verdad me da exactamente igual”, opinó la joven cantante. “Obviamente a nadie le cae mal una ejercitadita, pero soy muy feliz”, aseguro Lucerito.

Ha demostrado ser una mujer segura de sí misma.

Esta no es la primera vez que la hija de ‘La Novia de América’ se refiere a las críticas que recibe, pues antes ya lo había hecho y de igual forma dejó en claro que está cómoda tal y como es. “Me siento muy a gusto con mi forma de ser, mi cuerpo, mi todo”, decía en marzo de este año. “¡Claro! Un poquito de ejercicio no nos haría mal a nadie, pero la verdad estoy muy cómoda”, agregaba.

Lucerito dijo que todos aquellos comentarios negativos que la gente hace escudándose detrás de una pantalla no le quitan para nada el sueño. “Me dan exactamente igual porque sé que hay algunos que no son verdad, algunos que sí, pero me dan lo mismo porque yo sé cómo soy y la gente ajena no me conoce al 100%”.

Además, está abierta a disfrutar su vida personal.

¿Lista para tener novio?

Recientemente, la joven se sinceró sobre la posibilidad de iniciar una relación amorosa e incluso habló de las cualidades que le gustaría hallar en un galán. “Que tenga una buena personalidad, que sea muy buen chavo, que sea buena onda, que trate a todos por igual, que tenga un pelazo, eso sí”, comentó en un encuentro con la prensa mexicana hace unos meses.

En aquella ocasión confesó además que Peso Pluma es su crush. “Siento que tiene una personalidad padrísima, lo vi en un video que estaba recibiendo a alguien con alguna discapacidad, y le regaló su gorra, su ropa, y lo amé. Su físico no tanto, pero era su personalidad”, dijo entonces. Sin embargo, la joven confesó haberse desilusiondo cuando le dijeron que el cantante ha tenido algunos malos tratos hacia la prensa.

