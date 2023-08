Lucerito Mijares revela que su papá la regañó tras la bofetada que dio a su mamá en la TV

Lucerito Mijares y su mamá, Lucero, fueron las invitadas de honor en el programa de entretenimiento, Me Caigo de Risa, en donde participaron en diversas actividades que las hizo pasar un muy buen rato. Sin embargo, de aquella visita a los foros del show, hay un detalle que muchos recuerdan, y es que durante uno de los juegos, Lucerito abofeteó a su mamá con una tortilla ante la sorpresa de todos y la mirada incrédula de la propia Lucero.

Si bien las cosas no pasaron a mayores y la intérprete hasta bromeó con castigar a la menor de sus hijos, fue un tema del que se siguió hablando en casa aunque sin abandonar el tono bromista. Meses después, Lucerito reveló cómo abordó el tema con su madre y los detalles del regaño que recibió de su padre al enterarse de lo que había sucedido frente a las cámaras.

“Te voy a platicar lo que me dijo mi mamá. Llegamos a la casa, yo intentando distraerla... dije ‘ya se le olvidó’. Pero me dijo: ‘¿Qué pasó ahí?’, y le dije: ‘Má, por favor perdóname’”, recordó en una charla para el programa Faisy Nights. Por suerte para la joven de 18 años, Lucero entendió exactamente la energía del momento: “Mi mamá fue bastante linda, dijo: ‘Perfecto, no te preocupes. Pero que no vuelva a pasar’”.

La charla con Mijares

Haber enfrentado a su mamá era sólo el principio, pues aún faltaba hablar con su papá sobre la bofetada. “¡Manuelito! ¡Uy!”, dijo cuando le preguntaron sobre la llamada de atención de su padre. “Cuando llegué a la casa de mi papá, porque son vecinos, fuimos a comentar sobre el programa, me dice: ‘Sí lo vi. ¿qué tal?’. Yo haciéndome la súper loca”.

Entre la risa de sus entrevistadores y siempre con el carisma que la caracteriza, Lucerito imitó la supuesta seriedad de su papá: “Pues sí, lo que le hiciste a tu mamá. El tortillazo que le diste”. Ella intentó hacerse la desentendida: “Sí, papi. Qué vaciado, ¿no? Se me fue”.

Mijares, un poco preocupado por la situación, preguntó su podía hablar con Lucero mamá: “Cómo gustes, si son amiguitos y se llevan bien...” agregó ella sin dejar de provocar la risa del público. Pero al preguntarle a su e sobre la situación, Mijares entendió que todo fue parte del show y que su hija había recibido una “reprimenda” asegurando que no volvería a hacer algo igual. “Y ya, todos estamos felices”, concluyó la joven actriz.

