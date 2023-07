En su nueva soltería, Lucero revela si está abierta a una reconciliación con Mijares

La semana pasada Lucero sorprendió al anunciar su separación de Michel Kuri, luego de más de 10 años juntos. La cantante y el empresario emitieron un comunicado conjunto en el dieron a conocer su decisión de poner en pausa su relación. Tan pronto se conoció esta noticia, muchos empezaron a especular sobre los motivos de la ruptura y otros más se ilusionaron con la posibilidad de que la intérprete se reconciliara con Manuel Mijares, su exmarido, y con quien tiene una gran amistad. La intérprete ha dado su postura y ha revelado si está dispuesta a una nueva oportunidad.

Lucero y Miajres están juntos en una gira

Lucero reapareció en público luego de dar a conocer su ruptura, fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando se disponía a tomar un vuelo rumbo a Chile. La cantante viajó a ese país como parte de su gira junto a Mijares, Hasta Que Se Nos Hizo, la cual incluye un concierto el próximo 20 de julio en Santiago.

Entrevistada por Despierta América (Univision), la intérprete de Veleta habló emocionada del éxito que ha tenido su hija Lucerito en su incipiente carrera en el teatro musical. Inevitablemente, surgió el tema de su reciente separación de Michel. “(Estoy) bien, bien, muy tranquila, todo fluye y todo va muy bien gracias a Dios”, dijo cuando se le preguntó sobre su estado emocional en estos momentos.

Lucero descartó por completo una reconciliación con Mijares

Lucero también fue cuestionada sobre las versiones de una posible reconciliación con Mijares, y ella no dudó en contestar y lo hizo con su característico sentido del humor. “No, no, gracias”, dijo entre risas. “No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”, agregó. “No, es lo que yo les digo, que obviamente se emocionan las Lucerinas Mijarinas”, dijo refiriéndose a sus fans y las de su exmarido. “Pero no (somos) amigos, cuates”, puntualizó.

¿Y una reconciliación con Michel?

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre una segunda oportunidad con el empresario, su respuesta fue totalmente distinta, ya que se dijo no solo abierta a ello, sino también esperanzada con que puedan retomar su relación. “Ay, ojalá, ojalá, seguramente”, dijo. “Porque si terminaron desde el amor, todo se puede”, comentó la reportera. “Exacto, porque cuando hay peleas ya está horrible, pero ojalá que sí”, reiteró.

Y es que al emitir su comunicado junto a Kuri, ambos dejaron ver que su separación fue en el mejor de los términos. “Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner en pausa nuestra hermosa relación de pareja de tantos años”, expresaron.

Lucero está abierta a una reconciliación con Michel

