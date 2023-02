Mijares rompió el corazón de una cantante antes de su boda con Lucero

Aunque su relación y posterior matrimonio con Lucero es la historia de amor más sonada en la vida de Manuel Mijares, el cantante mexicano era todo un galán en los años 80s y 90s, con un encanto que no sólo atraía a sus fans, sino a algunas amigas y colegas. Tal es el caso de Mayte Lascurain, integrante del grupo Pandora, quien recién reveló los sentimientos y la relación que hubo entre ellos antes de que se casara con La Novia de América.

Mayte recordó aquellos tiempos en los que llegó a salir con Mijares, y cómo todo inició con un trabajo en común. “Éramos jinglistas y nos hicieron grabar un comercial a Manuel y a mí para una convención”, contó ella en una entrevista con Adela Micha para su programa de YouTube, La Saga. El detalle que Mayte no esperaba de aquella colaboración, era que su corazón quedaría flechado: “Yo me enamoré”.

Su crush parecía hacerse realidad cuando poco después empezaron a salir. No fueron muchas citas y entre ellos apenas hubo un ligero coqueteo. “Sí hubo sus qué sé yo, sí hubo, pero hasta el qué sé yo, se quedó, bien fresa que me quedé ¿eh? Me porté siempre muy bien”, dijo con una sonrisa.

Un corazón roto y una canción de desamor

Aunque ella estaba enamorada, la relación no se formalizó. Su química era buena, pero no hubo seriedad, al menos por parte del cantante, quien solía buscarla cuando estaba soltero; sin embargo, en cuanto se ilusionaba con alguien más, se volvía distante.

©@maytelascurainoficial



Del lado derecho, Mayte Lascuarain y Manuel Mijares

“Manuel me buscaba cuando estaba libre y luego volvía con otra. Yo lloraba, fue terrible”, confesó Mayte. Una situación con la que muchas mujeres se sintieron identificadas en sus propias experiencias.

Fue ahí en donde surgió la inspiración para Alguien Llena Mi Lugar, uno de los temas de Pandora dedicado especialmente para Mijares. “Esa canción está totalmente cantada a Manuel porque así era: regresaba y ya había alguien”, confesó.

La boda soñada que a ella le dolió

Mayte decidió poner fin a ese ciclo que sólo la lastimaba más y se alejó de Mijares a pesar de estar muy enamorada. Cada uno tomó caminos separados y mientras él acaparaba titulares por su relación con Lucero, ella tenía una buena relación con Fernando Iriarte.

En 1997, los fans de Lucero y Mijares estaban de lo más emocionados por su boda, un evento celebrado por todo lo alto y que fue televisada para que nadie se perdiera detalle alguno del broche de oro de una historia de amor. Pero mientras los novios estaban de lo más felices por esta nueva etapa, Mayte no podía contener las lágrimas de saber que se había casado aquel hombre a quien tanto amó.

“Me acuerdo que yo vivía con Fernando en el bosque... Me acuerdo que me metí al jacuzzi y lloré y porque Manuel se había casado, fíjate qué raro”, recordó. Ese tiempo y aquellos sentimientos quedaron atrás y la herida de su corazón sanó cuando comprendió que la historia de su verdadero amor tenía a alguien más como protagonista.

Hoy son buenos amigos, han compartido escenario y Mayte hasta tiene una gran relación con Lucerito Mijares, la hija menor del cantante con Lucero.

