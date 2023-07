Tras más de una década juntos, Lucero y Michel Kuri anuncian su separación

En medio de la alegría por el debut de su hija en el teatro musical, Lucero ha tomado sus redes sociales para hacer un inesperado anuncio sobre su vida personal: su separación de Michel Kuri tras más de una década juntos. La cantante y el empresario han emitido un comunicado informando su decisión, señalando que han querido hacer una pausa en su relación, deseando que se trate de algo temporal. Esta noticia ha sorprendido a más de uno, pues la hoy expareja era considerada muy sólida y feliz.

Lucero y Michel iniciaron su relación en 2012

“Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner en pausa nuestra hermosa relación de pareja de tantos años”, escribió Lucero en un mensaje que compartió en sus redes sociales la noche del 12 de julio. Kuri, quien es sobrino del magnate mexicano Carlos Slim, hizo lo propio, y simultáneamente compartió el mismo texto en su cuenta de Instagram.

“Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho”, continuó la también actriz, exponiendo las razones que los llevaron a tomar esta decisión. La pareja se confirmó su relación a fianles de 2012, un año después de que se oficializara el divorcio de Lucero con Manuel Mijares.

La pareja lucía feliz y enamorada

“De común acuerdo, en paz y de la mano, hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal por el bien del gran amor que nos tenemos”, agregó. “Agradecemos siempre su cariño y respeto para ambos”, finaliza el mensaje firmado tanto por Lucero como por el empresario.

¿Michel Kuri tenía celos de Mijares?

Ante este sorpresivo anuncio, algunos internautas han especulado respecto a las razones detrás de la separación de Lucero, e incluso sugerir que la cercanía de la cantante con su exmarido Mijares pudo haber tenido algo que ver. Y es que no es secreto para nadie que, la actriz y el cantante mantenían una estupenda relación, y no solo por sus hijos en común, sino por los proyectos que seguían compartiendo juntos.

Hace unos años, Michel fue cuestionado precisamente sobre esa cercanía entre su pareja y Mijares. “No, hombre, ¿cómo celos? Un orgullo que hagan cosas tan bonitas, la verdad lo están haciendo muy bien, es una pareja fantástica y ¿qué le puedo decir? Lo que se ve no se pregunta, ¿no?”, expresó en 2021 en un encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

Algunos han especulado sonre la cercanía entre Lucero y su exesposo Mijares

“Él no es celoso, yo creo que él me admira mucho, me apoya mucho comparte mucho las cosas buenas que me pasan, disfruta de mis éxitos, me aplaude siempre y realmente no se involucra o sea no se mete, no dice ‘no hagas esto, no hagas lo otro’”, expresaba Lucero en 2019 en el programa De Primera Mano (Imagen Televisión). “Es un hombre muy inteligente, muy seguro”.

Lucero también habló en su momento sobre su relación con su exmarido y descartó la reconciliación añorada por sus fans entre ella y Mijares. “Imagínate, nos divorciamos hace como cuarenta y quién sabe cuántos años, o sea que yo creo que ya no, quedamos siempre de cuates, quedamos siempre de papás de nuestros hijos y con mucho orgullo”, expresaba la cantante.

