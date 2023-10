Lucerito Mijares habla como nunca de su talentoso y poco mediático hermano mayor

Lucero y Manuel Mijares no podrían estar más orgullosos de los logros que su hija Luceritoha cosechado en su incipiente carrera como artista. Si bien en un inicio la expareja se mostró renuente a que la joven incursionara en la industria del espectáculo, nunca dejaron de apoyarla. Actualmente triunfa como protagonista de la obra musical El Mago, Sin embargo, Lucerito Mijares no es la única que heredó el amor a la música, pues su hermano mayor también lo tiene, aunque a diferencia de ella, él lleva una vida alejada de los reflectores. Recientemente, la jovencita habló sobre José Manuel y reveló cómo es su relación con él.

Hace un par de días, Lucerito habló como pocas veces de la dinámica con su hermano mayor quien tiene 21 años, tres más que ella. “Es un tipazo, es lindísimo, nos queremos muchísimo, y obviamente, con los años, nos empezamos a llevar mucho mejor”, compartió la joven en entrevista para el programa mexicano Sale el Sol (Imagen Televisión).

La joven estrella del teatro musical reveló a su vez cómo es actualmente la vida de José Manuel y contó que, pese a compartir con ella y sus padres la pasión por la música, ha preferido desarrollarse fuera del ojo público. “Ese chamaco ahorita está estudiando la universidad. Le gusta muchísimo la música, le gusta muchísimo la producción musical, creo que después quiere estudiar algo de music business, y bueno, a él no le gustan muchos los escenarios y la tele, y todas esas cosas, y cuando una fan le pide una foto (se pone muy nervioso)”, contó Lucerito.

La joven habló además sobre cómo ha sido desarrollarse como artista de la mano de sus papás, de quien suele recibir consejos. “Mis papás obviamente siempre me han apoyado en esto, pero sí, a veces, mi papá o mi mamá me dan un consejito, o algo me dirigen, que puedan ver que pueda mejorar, y a veces sí me da un poquito de corajito, porque pensé que yo lo había hecho bien, pero pues en realidad no”, comentó entre risas, reconociendo que Lucero y Mijares cuentan con una destacada trayectoria que los respalda. “Creo que ellos tienen todos estos años de carrera, que puedo aprender de ellos”, finalizó.

¿Qué ha dicho Lucero sobre su primogénito?

El noviembre del año pasado, la intérprete de Veleta tomó sus redes sociales para dedicarle un lindo mensaje a su hijo José Manuel con motivo de su cumpleaños 21. “Feliz cumpleaños a este bebé que hoy es un hombre que cumple 21 y que cada día me hace sentir la mamá más orgullosa del mundo. ¡Te amo con todo el corazón, mi Jos!”, escribió entonces. Sin embargo, el joven no tiene una cuenta pública en Instagram, por lo que su mamá no lo etiquetó.

“La mayoría de los que nos están viendo creo que ubican a nuestra hija Lucero Mijares, pero lo que pasa es que poca gente ubica y conoce a nuestro hijo José Manuel, nuestro primer hijo, quien es un apasionado de la música y yo creo que tiene de donde heredarlo y él se ha dedicado a amar la música desde muy niño, pero probablemente diferente a nosotros, nuestra hija ha decidido cantar y hacerlo más públicamente, pero en este día tan especial, mágica y única hemos querido invitar a participar a nuestro hijo”, expresaba la intérprete conmovida al presentar a su primogénito en aquel exitoso concierto virtual que ofreció la expareja con sus hijos en 2020.

