Lucerito Mijares niega que exista algún tipo de rivalidad con Ángela Aguilar

Una nueva generación de artistas que heredaron el talento de sus famosos padres comienza a consolidarse como las nuevas promesas de la música mexicana. Tal es el caso de Lucerito Mijares, hija de Lucero y de Mijares, y de Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, quienes poco a poco ha ido conquistando los corazones de cientos de fans, que sin duda han quedado prendados de sus inigualables voces. Y aunque cada una tiene un estilo diferente y sus carreras son totalmente distintas, no han podido escapar de las comparaciones y los rumores de rivalidad. Algo de lo que habló Lucerito en una reciente entrevista, en la que con total apertura opinó sobre todo lo que se dice respecto a ella y a su colega, dejando en claro que, más allá de lo que pueda decir la gente, ella siente un profundo respeto por el trabajo de Ángela.

Lucerito se encuentra centrada en su carrera en el teatro musical

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Lucerito dejó en claro que la supuesta rivalidad que tendría con Ángela no existe, pues además de que no la conoce personalmente, admira mucho su trabajo. “Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad”, dijo la intérprete de manera tajante, durante una charla que sostuvo con el medio Qué Buen Chisme. “Me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto. Hay que apoyarnos unas a otras”, agregó.

Cabe destacar, que en una entrevista previa, Ángela también habló de Lucerito y dejó en claro la admiración que tiene por ella, por lo que al ser cuestionada acerca de estas declaraciones, la hija de Lucero dijo: “Yo también la admiro muchísimo, también ya estoy harta de que los medios estén inventado esta rivalidad. Yo no la conozco. Hay que darles duro a nuestras compañeras, apoyarlas mucho. Yo la amo, ya para siempre, ojalá la pueda conocer muy pronto”, agregó.

Lucerito se dijo cansada de que le inventen rivalidades

Lo que ha dicho Ángela sobre Lucerito

En una reciente charla que sostuvo Ángela Aguilar con la estación de radio colombiana Olímpica Stereo, la cantante también se pronunció en contra de la falsa rivalidad que dicen existe entre ellas: “A mí lo que más me choca, lo que más me da coraje es que los medios quieren poner a las mujeres en rivalidades, quieren sacar notas negativas hacía ellas”, comentó la intérprete.

En ese mismo sentido, Ángela desestimó todos los rumores que existen alrededor de ellas, por lo que con una sonrisa dejó en claro lo que opina sobre el talento de Lucerito: “Son una babosada, la verdad no he conocido a la peque (Lucerito), he visto que canta increíble, veo que ha seguido los pasos de sus papás que yo admiro muchísimo. Les gusta inventar las cosas, yo ni siquiera la he conocido”, agregó.