Lucero y Lucerito Mijares le dan serenata a Lucero León por su cumpleaños 79

La familia de Lucero está de manteles largos por el cumpleaños número 79 de Lucero León, la mamá de la actriz y cantante. Para celebrar, la familia salió de fiesta a un restaurante-bar en donde ‘La Novia de América’ y su hija, Lucerito Mijares, sorprendieron a la festejada con una serenata muy especial.

Con mucho cariño, madre e hija tomaron los micrófonos del lugar para cantar Las Mañanitas -el Happy Birthday mexicano- acompañadas de un pianista. Mientras ambas interpretan la canción especial para la cumpleañera, uno de los invitados se encargó de encender las velitas de dos pasteles para que doña Lucero soplara y pidiera su deseo.

León cantó feliz acompañando a su hija y su nieta, mientras bailaba ligeramente y las chispas de las velas decoraban el lugar. Lucero y su hija continuaron con la interpretación mientras algunos de los comensales las grababan, pues para algunos fue como un concierto privado de dos de las grandes voces de una familia llena de talento.

En su perfil de X, Lucero felicitó a su mamá en este cumpleaños, llenándola de cariño y amor. “Feliz cumple a mi mamá bella que merece todas las alegrías y bendiciones del mundo. Te amo y te deseo un día lleno de felicidad. Que tengas muchos años de salud y de todo lo más lindo hoy y siempre. 🌹🎉🎂💝♥️”, escribió junto a una foto en la que aparecen las tres generaciones de Luceros tan bellas como siempre.

La alegría en la familia de Lucero

Los cumpleaños son un motivo de fiesta para Lucero y sus seres queridos, quienes aprovechan estas fechas para celebrar a lo grande y disfrutar de la vida. Así lo hicieron en febrero pasado, cuando Lucerito cumplió 19 años. Sus padres, Lucero y Manuel Mijares, no sólo festejaron a lo grande cantándole Las Mañanitas a su hija mientras ella no paraba de reír de la emoción. “Mi papá me regaló una bolsa”, contó la también actriz, aclarando que no se trataba de un diseño de alguna firma de lujo. “La verdad no sé, pero está hermosa, es como un reloj antiguo, padrísima”, contó emocionada.

Lucero, por su parte, le obsequió unos lentes además de un increíble viaje a Nueva York, en donde madre e hija recorrieron las calles más emblemáticas de La Gran Manzana, además de disfrutar de algunas obras de Broadway, mismas que sirven de inspiración para la joven actriz, quien ha estado inmersa en el teatro desde hace unos meses.