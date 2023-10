Lucero conmueve a su mamá con un mensaje por su apoyo incondicional

Desde muy pequeña, Lucero se ganó el corazón del público con su voz y carisma, pronto se convirtió en una de las favoritas de la televisión y con el tiempo fue reconocida como “La Novia de América”; una trayectoria con la que continúa cosechando éxitos. Pero nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo incondicional y los cuidados de su mamá, Lucero León, quien estuvo siempre a su lado protegiéndola en un mundo tan complicado como es el del espectáculo, y poniendo atención a cada detalle laboral en su rol como manager. Una cualidad que la artista reconoció con muy bellas palabras.

“Desde el día uno que le dije: ‘Mamá, yo quiero ir a la televisión, yo quiero ser artista’, ella se me quedó viendo con cara de no tener idea. Ella no era artista, la familia no tenía nada qué ver en el medio“, contó Lucero en una charla con Alan Tacher y Karla Martínez para Despierta América.

Entre risas, recordó cómo fue el inicio de su camino a la fama: “A los 10 años me lleva a hacer una audición de la que se entera, como para que se le quitara la idea a la niña. No se le quitó la idea a la niña, que era yo”. Y entre esos nuevos pasos en su vida profesional, Lucero siempre tuvo a su lado el amor de su madre.

“Le agradezco su apoyo incondicional, el estar al pie del cañón, el cuidarme tanto. Hoy que soy mamá de dos jóvenes pienso en qué valor tuvo ella, porque se hablaba de tú con el señor Azcárraga (entonces dueño de Televisa). Ella era la que coordinaba y organizaba las cosas porque yo era una niña que no entendía de esas cosas”, dijo la protagonista de El Gallo de Oro.

Y resaltó esa fuerza con la que, sin experiencia previa, la colocó en un lugar importante en la industria de la música y la televisión: “Tuvo muchos valores y siempre dijo: ‘Mi hija no es un producto, no es una caja de cereal o de jabón que vamos a vender. Ella está en esto porque lo quiere hacer, pero antes que todo es mi hija’”.

Lucero León, la mente maestra en la carrera de Lucero

Desde que Lucero empezó a mostrar su talento para el canto y la actuación, su mamá identificó sus rasgos más fuertes, y fue ella quien se dedicó en cuerpo y alma a hacer realidad el sueño de su hija, tomando las riendas como mánager, pues así no sólo se aseguraba de que estuviera en un ambiente óptimo, sino que estaba al pendiente de cada uno de sus pasos profesionales. Incluso, Lucero León fue quien estuvo detrás de la boda de su hija con Manuel Mijares, la cual fue televisada en 1997, causando furor en el mundo entero.

“Mi mamá organizó toda la boda”, contó Lucero sobre aquel día en el que dio el “sí, acepto” al padre de sus hijos. “Se pensaba que porque salió en televisión había sido una producción”, continuó la cantante, dejando claro que la mente maestra detrás de aquel día que cautivó a sus fans había sido Lucero León.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.