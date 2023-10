Lucero habla de las razones de su ruptura con Michel Kuri y confiesa: ‘Seguramente volveremos’

El pasado mes de julio, Lucero sorprendió a muchos al anunciar su separación de Michel Kuri, luego de más de 10 años juntos. La cantante y el empresario emitieron un comunicado conjunto en el dieron a conocer su decisión de poner en pausa su relación. Poco después de este anuncio, algunos empezaron a especular sobre los motivos de la ruptura y y otros más se ilusionaron con la idea de una posible reconciliación con Manuel Mijares, su exmarido y padre de sus hijos. Ahora, mientras se encuentra en la promoción de su nuevo proyecto en pantalla, la también actriz se ha sincerado sobre aquel comentado rompimiento, y ha revelado si regresaría con Michel.

Lucero y Michel anunciarion su separación hace tres meses.

Lucero visitó el estudio de El Gordo y La Flaca (Univision) para promocionar la serie El Gallo de Oro (ViX), proyecto que protagoniza y que se estrenó el pasado 20 de octubre. Durante la charla con los anfitriones del programa, la intérprete mexicana habló de su separación de Michel, de quien habló con mucho cariño. “La verdad es que es un tipazo y yo creo que nos amamos y seguramente volveremos”, comentó.

Lo que pasa es que hay momentos que el trabajo a veces no permite...”, dijo al hablar de las razones de su ruptura, detallando que llevan unos tres meses separados. “Ya nos extrañamos”, admitió sonriente. Lucero se mostró convencida de que su historia con el empresario mexicano aún no ha llegado a su final definitivo.

“Yo creo que eso no va a terminar, la verdad es que nos queremos mucho y nunca ha habido una pelea de por medio, ni un problema. Ha sido realmente el trabajo el que nos ha mantenido como un poco separados, pero realmente yo pienso que el amor es genuino y seguramente volveremos, algún día de estos, ya les contaré”, comentó la llamada ‘Novia de América’.

Lucero estuvo en el estudio de ‘El Gordo y La Flaca’.

Luego de que Lucero compartiera lo confiada que se siente de que en un futuro podrá retomar su relación con Michel, Raúl de Molina bromeó con la idea hacer lo mismo, y tomarse una pausa de unos meses en su matrimonio con Millie. Tras las risas que provocó el comentario del conductor, la intérprete mexicana hizo una aclaración, y dijo que este tipo de dinámicas no aplican en todas las relaciones. “Nosotros porque somos novios, pero con los esposos nadie se puede separar, señoras y señores”, puntualizó.

¿Qué ha dicho sobre una reconciliación con su exmarido?

Días después de que anunciara su separación de Michel, Lucero reapareció en público y fue cuestionada por la prensa sobre su estado emocional. “(Estoy) bien, bien, muy tranquila, todo fluye y todo va muy bien gracias a Dios”, dijo ante las cámaras de Despierta América (Univision).

A la intérprete de Veleta también se le preguntó sobre las versiones de una posible reconciliación con Mijares, y ella contestó con su característico sentido del humor. “No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”, dijo entre risas. “No, es lo que yo les digo, que obviamente se emocionan las Lucerinas Mijarinas”, dijo refiriéndose a sus fans y las de su exmarido. “Pero no (somos) amigos, cuates”, puntualizó.

En cambio, cuando la cuestionaron sobre una segunda oportunidad con Kuri, su respuesta fue totalmente distinta, pues no solo se mostró abierta ante la idea, sino también esperanzada de retomar su relación. “Ay, ojalá, ojalá, seguramente”, dijo. “Porque si terminaron desde el amor, todo se puede”, comentó la reportera. “Exacto, porque cuando hay peleas ya está horrible, pero ojalá que sí”, dijo.

Lucero ha descartado una reconciliación con Mijares.

