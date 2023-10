Admiración, respeto y cariño: esto es lo que José Ron siente por Lucero, tras coincidir en ‘El Gallo de Oro’

¿Y qué tal ha sido con Plutarco Haza? Él en su papel de Lorenzo Benavides tiene sus desencuentros con Dionisio...

Increíble, a él lo conocí en una obra de teatro y de repente, encontrarnos aquí ha sido muy lindo. Lo admiro mucho y lo respeto. Creo que se ha formado un grupo de actores buena onda, y no lo digo por hablar, lo digo de verdad; me considero afortunado. En cada proyecto que he estado, me ha tocado rodearme con gente con muy buena energía.