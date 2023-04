Chava Cartas, la mente maestra detrás del regreso de Lucero a la pantalla, nos habla de ‘El Gallo de Oro’

¿Cómo son los matices de los personajes?

El señor Rulfo describe a una Caponera (Lucero) y un Dionisio (José Ron) que es retraído, pero no, que es introvertido, pero no, hay toda una gama de colores en los personajes que eso me parece fantástico. En el caso de ‘La Caponera’, ella es una mujer adelantada a su época, que canta en las peleas de gallos, ella llegaba y se enfrentaba a ese mundo de los hombres, no se dejaba de nada ni de nadie.

La agenda de hoy es esa, con respecto a la mujer, pero en esa época ella era un bicho raro; que una mujer se defendiera de esa manera, de no hacerse para atrás por nada, entonces el cómo llevarlo a una realidad de esa época sin hacerlo con lo que actualmente está sucediendo, eso está bien interesante, el mantener una línea real de lo que hace Juan Rulfo con sus cuentos y lo que está sucediendo ahora.