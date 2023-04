Carmen Villalobos se reinventa gracias a Top Chef VIP: ‘La cocina está produciendo muchas cosas bonitas en mí’

¿Algún día te animarías a ser participante de ‘Top Chef VIP’?

Si algo me dejó Top Chef VIP primera temporada, fue el amor a la cocina. Si algo tengo que reconocer algo es que no me gustaba para nada la cocina, y del año pasado hasta ahora las cosas han cambiado muchísimo. La cocina está produciendo muchas cosas bonitas en mí; es muy pesado, sería muy feliz de regresar a una nueva temporada, pero como host (risas). Es que en verdad cocinan mucho, y si tú realmente quieres llegar a la final, no solo cocinas dentro de la cocina de Top Chef, sino que tomas clases fuera, siento que se sumergen mucho en el tema. Yo estoy mejor en mi papel de presentadora y seguiré feliz tal cual.