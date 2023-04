Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg incendian las redes sociales con su apasionado baile

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg no podrían estar más felices en estos momentos, pues están disfrutando al máximo su amor. Y es que lo inició como rumores de romance, terminó por confirmarse y hoy ellos viven abiertamente su relación, y no tienen problema a la hora de compartir con el público los maravillosos momentos que pasan juntos. El pasado fin de semana, la pareja tomó sus redes sociales para mostrar a sus seguidores lo felices y enamorados que están, y de paso presumir sus mejores pasos de baile.

Su relación es cada vez más sólida

Carmen tomó su cuenta de Instagram para compartir un divertido momento junto a su galán por medio de una publicación conjunta. “Love is in the air 😻😻😻!”, escribió la guapa actriz colombiana, afirmación de la que no quedó ninguna duda dada la escena retratada en el video que publicó.

Las imágenes mostraban al presentador venezolano cargando a su novia mientras ambos se bailaban al ritmo de Rush, del DJ Luli Torres. Tras intercambiar un par de besos, la actriz dejó los brazos de Frederik para continuar bailando con él, los dos muy pegaditos y con todo y vueltas incluidas. Mientras se movían descalzos por la habitación, se besaron una vez más, dejando claro lo enamorados que están.

“Convencí a @fredefutbol de hacer este video bailando y me encantó... aunque al final él quiso huir”, agregó Carmen en su post. Y es que, efectivamente, su novio aprovechó un momento de descuido para escapar de manera simpática de la improvisada pista de baile, provocando las risas de la bella colombiana.

Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar a esta escena tan apasionada como divertida. Pero entre todos los comentarios destacó el de Frederik. “Nunca dejes de bailar @cvillaloboss, es tu esencia, es tu naturaleza mi vida, contagias con tu baile, con tu alegría y ¡amo verte hacer lo que más te gusta! ¡Te amo! ¡Más (momentos) como estos!”, comentó el colaborador del programa Hoy Día (Telemundo).

La distancia no ha sido obstáculo para su amor

Un noviazgo cada vez más sólido

Tras su primera publicación en redes sociales como pareja el pasado 2 de febrero, la colombiana y el venezolano han compartido numerosos momentos juntos. Y según han dejado ver, su noviazgo ya ha tomado un rumbo muy formal. “Ya conoció a mi familia, conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos”, revelaba Frederik en una charla con Jessica Carrillo y Lourdes Stephen para Al Rojo Vivo.

En aquella ocasión el presentador deportivo habló además de como han funcionado las cosas con la actriz en su relación a distancia, pues mientras que él vive y trabaja en Miami, ella está instalada en su natal Colombia. “Yo creo que cuando las dos partes quieren, aparte después de toda esa conexión que hemos tenido en tan poco tiempo... Yo apenas tenga el tiempo libre agarro el avión pero rapidísimo y la voy a ver”, dijo entonces.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg están felices y enamorados

