Conoce al maestro de salsa de los Beckham y todos los detalles de sus increíbles clases de baile

¿Cómo ha sido para ti verlos bailando? Como profesor, ¿cuál es tu opinión sobre su desempeño?

Yo los veo bien para ser la segunda clase, ellos van bien. Lo están haciendo espectacular, cuando ellos ya lleven 10 clases eso se va a ver. Eso se va trabajando por sesión, ahora mismo yo estoy en la coordinación; que cojan los pasos básicos.

He visto muchos comentarios de personas que dicen, ‘ay no, están muy rígidos’ o ‘ellos no son para bailar’, pero lo que yo digo es, ‘a ver, hello? Es la segunda sesión, ellos son británicos, son europeos y se les da de maravilla’. Para una persona así como ellos, en su segunda clase y que ya dominen los pasos básicos y que puedan dominar una vueltecita, esas cosas son un logro inmenso. Cuando ellos ya lleven 10 u 11 clases, ya se va a ver el cambio en el estilo, los movimientos van a ser un poco relajados, la coordinación de los hombros... eso va a ser poco a poco.