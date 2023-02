El chef Franco Noriega explora una nueva faceta para guiar y aconsejar a los emprendedores

En este universo de celebridades con el que me imagino que te codeas, ¿quien dirías que te ha dado el mejor consejo para tomar las cosas con calma?

Más que un consejo de que me tome las cosas con calma, mi papá, que también es un súper empresario, cuando estoy en momentos de crisis y hablo con él me da un montón de calma, porque siento que él ya ha pasado por muchas cosas.

Una de las celebridades que me dio un consejo espectacular, que hasta el día de hoy es uno de los negocios más importantes que tengo y es el del catering, fue Martha Stewart, vino a comer a un restaurante, bueno, hicimos un comercial juntos para el Super Bowl hace cuatro años y yo tuve la suerte de poder compartir con ella siete u ocho horas juntos, grabando, y en ese momento ella me preguntaba, ‘¿Oye no tienes un restaurante?¿Haces catering?’, y yo en esa época no tenía idea de que era catering, no me imaginé que podía hacer eventos, o que podíamos hacer almuerzos y me dijo, ‘ese es el negocio en el que te tienes que meter, olvídate del restaurante, puedes hacerlo a la par pero metete en el catering’. Y la verdad, el catering, ahorita, representa el cuarenta por ciento de mis ingresos, es un negocio súper grande, y bueno, fue un consejo de una mujer que nunca te hubieras imaginado, uno de los mejores consejos que me dieron.